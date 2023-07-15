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Автор "50 оттенков серого" призналась, что заставляет ее ходить к психологу

15 июля 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Автор "50 оттенков серого" призналась, что заставляет ее ходить к психологу
Книга "50 оттенков серого" разошлась 167 миллионным тиражом. Фото: instagram.com/50shadesof_damie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Автор бестселлера "50 оттенков серого" не может безмятежно жить после выпуска известного романа. Э.Л Джеймс призналась, что ходит на терапию.

Об этом пишет Daily Mail.

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Писательница Э.Л Джеймс ходит к психологу из-за своего "синдрома самозванца". Это расстройство, которое не дает человеку принять собственные достижения.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by EL James (@erikaljames)

"У меня "синдром самозванца", и даже, зная, что я продала 165 миллионов книг, это не помогает мне. Я не смогла преодолеть сомнения в себе, поэтому теперь хожу на терапию. Меня называют смелой, но на самом деле я боюсь. Более смелая в своих книгах, чем в реальной жизни", — говорит автор, чью книгу перевели на 52 языка, и чье состояние оценивают в 100 миллионов долларов.

Также Э.Л. Джемс страдает проблемами со сном и чрезмерным волнением.

Знаменитая трилогия

Книга "50 оттенков серого" стала успешной франшизой. Трилогия о скромной девушке и миллиардере с тайнами. Анастейша Стил — выпускница колледжа, которая живет с близкой подругой Кейт. Из-за гриппа соседки девушке приходится подменить ее на важном интервью с известным бизнесменом Кристианом Греем. Разговор не складывается, но загадочный мужчина проявляет интерес к Анастейше, и уже спустя время наведывается к ней на работу в хозяйственный магазин. Так начинается клубок запутанных отношений, где важное место занимают необычные увлечения Кристиана.

Ранее третья жена шоумена Владимира Остапчука, блогер Екатерина Полтавская рассказала, что она ходит к психологу.

Напомним, частые срывы и стрессы плохо сказались на здоровье певицы MamaRika. Звезда перенесла операцию на желудке.

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