"Бачу ментальну смерть": Єфросиніна розповіла, як змінилося суспільство

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні. Телеведуча переконує, на це у неї є особисті причини.

Про те, чому не бажає брати участь у публічних сварках, ведуча написала у своєму Instagram.

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Ставати кращими за самих себе

За словами зірки, у неї завжди є позиція, і це знають. Але ведуча не бажає брати участь у скандалах.

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Розчленовуючи кожну людину публічно, ви пишете про те, що, вона лажає, а за неї гинуть наші хлопці та дівчата. І в цьому ви абсолютно праві. Гинуть. Страшною смертю...Але я ще бачу ментальну смерть тут у нас, в тилу. Щодня бачу живих жінок та дітей, вбитих всередині", — ділиться Маша Єфросиніна.

Телеведуча вважає, що суспільство завершило фазу фантастичного єднання, спричиненого початком повномасштабного вторгнення, і перейшло у фазу тотальний психологічний занепад суспільства, який спричинятиме внутрішню ворожнечу та розпад нашої єдності.

"І це саме тоді, коли нам потрібно ставати ще кращими — кращими за самих себе. Щоб вижити та перемогти в цій клятій боротьбі з аномальним злом! Мені боляче, але я безсильна виправити це в національному масштабі. Все, що я можу — це продовжувати робити свою справу і допомагати тим, хто цього потребує та приймає мою допомогу, — говорить телеведуча і додає, що буде висловлюватися лише тоді, коли відчує, що це щось змінило. — Тож єдина провина, яку я насправді відчуваю — це брак слів, щоб щодня пояснювати дітям, чому їх тато обрав воювати, а не бути з ними, та чому їхня мати постійно відсутня через роботу".

Раніше шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проєкту студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Нагадаємо, український продюсер Ігор Кондратюк звертається до свого колеги Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.