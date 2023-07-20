Юрій Горбунов прокоментував скандальні 33 мільйони на зйомки свого серіалу

Актор та ведучий Юрій Горбунов. Фото: instagram.com/gorbunovyuriy/

Шоумен Юрій Горбунов прокоментував скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець". На створення проекту студія ведучого та продюсера Юрія Горбунова отримала з держбюджету 33 мільйони гривень.

Відео з поясненням ситуації ведучий виклав у своєму Instagram.

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Гумор зараз потрібний

Юрій Горбунов розповів, що перемогу у тендері здобув чесно на рівні з іншими 120 учасниками. Ведучий переконаний, що в Україні потрібно знімати якісні комедії.

За словами ведучого 33 мільйони на зйомки для такого проекту — не велика сума, але він обіцяє українцям якісний продукт.

"Ми постараємося за ці гроші зробити такий продукт, який відображає нашу реальність, який буде надихати. Чому для нас важливо знімати саме комедії? З початку війни ми дали сотні концертів для збройних сил України. Я знаю, як військові реагують на те, що вони хочуть позитиву, вони хочуть гумору, як вони реагують на анекдоти, на веселі історії, тому я точно знаю, що гумор зараз потрібний", — говорить артист.

Горбунов сказав, що Росія виділяє мільярди доларів на культурну війну, знімають сотні серіалів, фільмів, мультфільмів, де вони пропагують свій руский мір.

"Знаєте, який фільм входить у топ 20 серед запитів українців в YouTube? "Інтерни" з Іваном Охлобистіним. Можливо тому, що в українців немає альтернативи, немає тих комедійних серіалів, які б вони хотіли дивитися. То ми такий серіал будемо створювати для того, щоби ми достойно конкурували з росіянами на культурному та інформаційному фронті. І щоб українці гуглили наші українські серіали, а не русню", — говорить шоумен.

Скандал

Днями стало відомо, що український телеведучий та актор Юрій Горбунов планує зняти новий серіал за понад 33 млн бюджетних гривень. 18 липня 2023 було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" і ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

До кінця 2023 року команда Горбунова повинна створити серіал "СМТ Інгулець" (робоча назва, вона може змінитися). Послуга також містить написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва.

Український продюсер Ігор Кондратюк звернувся до Юрія Горбунова, аби той відмовився від коштів, наданих на створення нового серіалу.

Кондратюк наголосив, що на фронті зараз не вистачає озброєння, а люди стали менше донатити, тому кошти потрібно спрямовувати туди.

Про що серіал

Проект "СМТ Інгулець" складатиметься з 24 серій і буде знятий в жанрі драмеді.

За сюжетом, два талановитих айтишніка Максим та Данило втікають з фронтового Харкова і, по дорозі на Львів, опиняються на Кіровоградщині в СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паровоз по кличці Батя. Програмістів записують до місцевої самооборони і призначають чергувати на місцевий блокпост і час від часу працювати на фермі.

Нагадаємо, найуспішніший фільм за показниками касових зборів в нашій країні, анімаційна стрічка "Мавка. Лісова пісня", отримав свою першу кінонагороду. Український хіт відзначили в Італії.

Раніше ми писали, що "Мавка. Лісова пісня" стане анімаційним серіалом.