"Вижу ментальную смерть": Ефросинина рассказала, как изменилось общество

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Телеведущая Маша Ефросинина воздержалась от комментариев по поводу последних событий в культурном пространстве Украины. Телеведущая убеждает, что у нее есть личные причины.

О том, почему не желает участвовать в публичных скандалах, ведущая написала в своем Instagram.

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Становиться лучше самих себя

По словам звезды, у нее всегда есть позиция, и это знают. Но ведущая не желает участвовать в скандалах.

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

"Расчленяя каждого человека публично, вы пишете о том, что, он лажает, а за него гибнут наши парни и девушки. И в этом вы абсолютно правы. Погибают. Страшной смертью...Но я еще вижу ментальную смерть здесь у нас, в тылу. Ежедневно вижу живых женщин и детей, убитых внутри",— делится Маша Ефросинина.

Телеведущая считает, что общество завершило фазу фантастического единения, вызванного началом полномасштабного вторжения, и перешло в фазу тотальный психологический упадок общества, который приведет к внутренней вражде и распаду нашего единства.

"И это именно тогда, когда нам нужно становиться еще лучше — лучше самих себя. Чтобы выжить и победить в этой проклятой борьбе с аномальным злом! Мне больно, но я бессильна исправить это в национальном масштабе. Все, что я могу — это продолжать делать свое дело и помогать тем, кто в этом нуждается и принимает мою помощь, — говорит телеведущая и добавляет, что будет высказываться только тогда, когда почувствует, что это что-то изменило. — Так что единственная вина, которую я на самом деле чувствую — это нехватка слов, чтобы ежедневно объяснять детям, почему их папа выбрал воевать, а не быть с ними, и почему их мать постоянно отсутствует из-за работы" .

Ранее шоумен Юрий Горбунов прокомментировал скандал вокруг сериала "СМТ Ингулец". На создание проекта студия ведущего и продюсера Юрия Горбунова получила из госбюджета 33 миллиона гривен.

Напомним, украинский продюсер Игорь Кондратюк обратился к своему коллеге Юрию Горбунову, чтобы тот отказался от средств, предоставленных на создание нового сериала.