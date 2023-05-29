Бадоев дал совет Ани Лорак и рассказал, сколько ему должна денег Анна Асти

Интервью Алана Бадоева блогерше Рамине Эсхакзай. Скриншот: YouTube/Raminaeshakzai

Режиссер и продюсер Алан Бадоев дал первое обширное интервью за время полномасштабной войны. В частности, в нем он рассказал о большом долге певицы Анны Асти (Дзюба) и позиции Ани Лорак.

Интервью появилось на YouTube-канале блогерши Рамины Эсхакзай.

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Об Анне Асти

Рамина вспомнила, как во время речи Путина о "присоединении" так называемых ДНР и ЛНР в состав РФ она была в Киеве. Компанию ей тогда составила экс-участница группы Artik&Asti, певица Анна Асти со своим мужем, российским бизнесменом Станиславом Юркиным. Они приехали в Украину, чтобы привезти деньги Алану Бадоеву.

Режиссер и его команда тогда запланировали съемки клипа для будущей предательницы, которая, кстати, стала на днях певицей года по версии популярного музыкального телеканала РФ.

"Она должна мне 30 тысяч долларов, но я эти деньги никогда уже не захочу держать в руках. На сколько я не верил, что может произойти война — мы действительно готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда все произошло, ее как ветром сдуло. Мне никто не позвонил, они перестали брать трубки. Они даже не подумали, что мы готовились, и потратили какие-то деньги. Но это капля в море. Мы полтора года живем в войне. И она стала для нас обыденностью", — рассказал Бадоев.

Певица Анна Асти (Дзюба). Фото: google.com

Об Ани Лорак

По словам Алана, Каролина Куек (настоящее имя певицы) не оправдала ничего человеческого. Бадоев заявил, что забирает все свои слова обратно по отношению к ней. Позиция Лорак, продолжающая выступать и жить в РФ, шокировала режиссера.

Также клипмейкер знает, что нужно сделать Каролине. Алан уверен, что на популярную певицу в Украине влияет также ее окружение.

"Я думаю, что ты сможешь посмотреть это интервью. Я не знаю, кто твои друзья? Кто твои друзья, Ани? Их нужно поубивать. Потому что они что-то не то говорят. И, наверное, что-то в тебе таки изменилось. Что там на уме? Вот скажи, пожалуйста. Почему ты не понимаешь, что это твоя страна? Да, сейчас может она уже и не твоя", — эмоционально обратился к Лорак Бадоев, неоднократно сотрудничавший с ней.

Фрагмент в видео с 11:30

Напомним, ранее мы писали, что Рамина Эсхакзай отреагировала на пародию ее интервью с певицей Светланой Лободой. Также мы рассказывали, что скандальный блоггер Спартак Суббота пытается запатентовать "Подкаст-терапию".