Багато експериментів: Камінська показала семирічну доньку, яка змінила колір волосся

Співачка Слава Камінська та її донька Лаура. Фото: колаж Новини.LIVE

Від початку повномасштабної війни, ексучасниця гурту "НеАнгели", а нині сольна співачка Слава Камінська, разом з двома дітьми вимушено переїхала до міста Роттердам (Нідерланди). У своїх соцмережах зірка продовжує активно публікувати фото та відео з сином та донькою.

Так, наприклад, в Instastories Слава розповіла про зміни в зовнішності семирічної Лаури.

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За словами Камінської, за цей рік її донька багато разів робила експерименти над своєю зовнішністю. І Слава не виступає проти допитливості семирічної дитини.

"Сама стригла собі волосся, фарбувала (бальзамом) в різні кольори, клеїла нігті та фарбувалася до школи. Я в дитинстві не могла собі цього дозволити. Як ви ставитеся до дитячого бажанням експериментувати над своєю зовнішністю? Дозволяєте?", — запитала Камінська в підписників.

Більшість з підписниць Камінської також дозволяють своїм дітям експериментувати з зовнішністю.

Нічого погано в цьому не бачу. Дитина тільки отримує підтримку від батьків і розуміє, що зміни — це завжди добре і незвично

Краще в дитинстві під наглядом батьків спробувати різні образи, знайти своє — і бути щасливим. Гірше коли оцей посил на пошук приходить за 50

Негативно. Особливо коли дитина йде до школи щоранку. На літніх канікулах можна поекспериментувати

Так я дозволяла синові, навіть у блондина фарбували й в попелястого. Змінювали різні види стрижки, навіть майже під нуль було.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Камінська привітала першого чоловіка з днем народження та показала, як він зараз виглядає. Також Камінська розповіла про можливе третє весілля та стосунки з колишнім другим чоловіком, пластичним хірургом Едгаром Камінським.