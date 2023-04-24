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Много экспериментов: Каминская показала семилетнюю дочь, которая изменила цвет волос

24 апреля 2023 15:03
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Много экспериментов: Каминская показала семилетнюю дочь, которая изменила цвет волос
Певица Слава Каминская и ее дочь Лаура. Фото: коллаж Новини.LIVE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

С начала полномасштабной войны, экс-участница группы "НеАнгелы", а ныне сольная певица Слава Каминская, вместе с двумя детьми вынужденно переехала в город Роттердам (Нидерланды). В своих соцсетях звезда продолжает активно публиковать фото и видео с сыном и дочерью.

Так, например, в Instastories Слава рассказала об изменениях в облике семилетней Лауры.

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По словам Каминской, за этот год ее дочь много раз проводила эксперименты над своей внешностью. И Слава не выступает против любознательности семилетнего ребенка.

"Сама стригла себе волосы, красила (бальзамом) в разные цвета, клеила ногти и красилась в школу. Я в детстве не могла себе этого позволить. Как вы относитесь к детскому желанию экспериментировать над своей внешностью? Разрешаете?" — спросила Каминская у подписчиков.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Большинство из подписчиц Каминской также позволяют своим детям экспериментировать с внешностью.

  • Ничего плохо в этом не вижу. Ребенок только получает поддержку от родителей и понимает, что изменения — это всегда хорошо и необычно.
  • Лучше в детстве под наблюдением родителей попробовать разные образы, найти свое — и быть счастливым. Хуже когда этот посыл на поиск приходит за 50
  • Отрицательно. Особенно когда ребенок идет в школу каждое утро. На летних каникулах можно поэкспериментировать
  • Да, я позволяла сыну, даже в блондина красили ив пепельный. Меняли разные виды стрижки, даже почти под ноль было.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by SLAVA KAMINSKA (@babaslavka)

Напомним, ранее мы писали, что Слава Каминская поздравила первого мужа с днем рождения и показала, как он сейчас выглядит. Также Каминская рассказала о возможной третьей свадьбе и отношениях с бывшим вторым мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

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