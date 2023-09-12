Багатодітна матуся Блейк Лайвлі в образі королеви диско приголомшила стрункою фігурою

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Голлівудські зірки днями прийшли на показ Michael Kors у Нью-Йорку. Серед запрошених була акторка Блейк Лайвлі.

Про це пише Daily Mail.

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Блейк та інші зірки прийшли на показ колекції Michael Kors весна-літо 2024 в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Блейк Лайвлі завітала у звабливому комбінезоні в стилі диско 1970-х років, який ефектно підкреслив її струнку фігуру. Образ доповнила паском та прикрасами.

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: Reuters

Акторка Ванесса Хадженс. Фото: Reuters

Акторка Голлі Беррі х коханим. Фото: Reuters

Майкл Корс. Фото: Reuters

Голлівудська зірка нещодавно народила четверту дитину від чоловіка Райана Рейнольдса.

Також на показі були Ліза Рінна, Ванесса Хадженс, Холлі Беррі, Олівія Вайлд, Емілі Ратаковскі, Ешлі Грем, Нікі Хілтон і Дженна Деван та інші зірки.

Творчість дизайнера

Дизайнер Майкл Корс почав займатися створенням одягу, коли був маленьким хлопчиком. Його мати була фотомоделлю, яка познайомила його з модою.

Будучи підлітком, Корс почав розробляти одяг і продавати його з батьківського підвалу. Потім Корс навчався в Технологічному інституті моди в Нью-Йорку, але кинув навчання раніше, щоб працювати в бутіку. Спочатку він продавав одяг, а потім став "керівником візуальної реклами" магазину.

У 1981 році Корс запустив свою жіночу марку Michael Kors.

У 1997 році він запустив бюджетну лінію і був названий першим дизайнером жіночого готового одягу для французького дому Celine.

Корс покинув Celine у жовтні 2003 року, щоб зосередитися на власному бренді. Він запустив свою лінію чоловічого одягу в 2002 році. Серед знаменитостей, які одягалися в моделі Kors, - Ніколь Кідман, Тіффані Хеддіш, Різ Візерспун, Люпіта Ніонго, Олівія Уайлд, Блейк Лайвлі, Кейт Хадсон, Дженніфер Лоуренс, Тейлор Свіфт, Кейт Міддлтон, Гілларі Клінтон, Анджеліна Джолі.

Дженніфер Лопес і Кетрін Зета-Джонс також прихильниці його творчості. Мішель Обама одягла чорну сукню без рукавів від дизайнера для свого першого офіційного портрета на посаді першої леді, а пізніше знову одягла вбрання бренду в 2015 році.

Ранкіше Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі.

Нагадаємо, Раян Рейнольдс замилував ніжним привітанням Блейк Лайвлі у її день народження.