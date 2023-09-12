Багатодітна матуся Блейк Лайвлі в образі королеви диско приголомшила стрункою фігурою
Голлівудські зірки днями прийшли на показ Michael Kors у Нью-Йорку. Серед запрошених була акторка Блейк Лайвлі.
Про це пише Daily Mail.
Зірковий показ
Блейк та інші зірки прийшли на показ колекції Michael Kors весна-літо 2024 в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Блейк Лайвлі завітала у звабливому комбінезоні в стилі диско 1970-х років, який ефектно підкреслив її струнку фігуру. Образ доповнила паском та прикрасами.
Голлівудська зірка нещодавно народила четверту дитину від чоловіка Райана Рейнольдса.
Також на показі були Ліза Рінна, Ванесса Хадженс, Холлі Беррі, Олівія Вайлд, Емілі Ратаковскі, Ешлі Грем, Нікі Хілтон і Дженна Деван та інші зірки.
Творчість дизайнера
Дизайнер Майкл Корс почав займатися створенням одягу, коли був маленьким хлопчиком. Його мати була фотомоделлю, яка познайомила його з модою.
Будучи підлітком, Корс почав розробляти одяг і продавати його з батьківського підвалу. Потім Корс навчався в Технологічному інституті моди в Нью-Йорку, але кинув навчання раніше, щоб працювати в бутіку. Спочатку він продавав одяг, а потім став "керівником візуальної реклами" магазину.
У 1981 році Корс запустив свою жіночу марку Michael Kors.
У 1997 році він запустив бюджетну лінію і був названий першим дизайнером жіночого готового одягу для французького дому Celine.
Корс покинув Celine у жовтні 2003 року, щоб зосередитися на власному бренді. Він запустив свою лінію чоловічого одягу в 2002 році. Серед знаменитостей, які одягалися в моделі Kors, - Ніколь Кідман, Тіффані Хеддіш, Різ Візерспун, Люпіта Ніонго, Олівія Уайлд, Блейк Лайвлі, Кейт Хадсон, Дженніфер Лоуренс, Тейлор Свіфт, Кейт Міддлтон, Гілларі Клінтон, Анджеліна Джолі.
Дженніфер Лопес і Кетрін Зета-Джонс також прихильниці його творчості. Мішель Обама одягла чорну сукню без рукавів від дизайнера для свого першого офіційного портрета на посаді першої леді, а пізніше знову одягла вбрання бренду в 2015 році.
Ранкіше Шон Пенн представив новий фільм на міжнародному кінофестивалі.
Нагадаємо, Раян Рейнольдс замилував ніжним привітанням Блейк Лайвлі у її день народження.