Раян Рейнольдс замилував ніжним привітанням Блейк Лайвлі у її день народження

Актор Раян Рейнольдс з дружиною. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Актор Раян Рейнольдс ніжно привітав свою дружину, акторку Блейк Лайвлі з днем народження. Акторці виповнилося 36 років.

Фото з домашнього архіву Раян поділився у своєму Instagram.

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У день народження коханої актор поділився рідкісними ніжними фото з дружиною. На них вони обіймаються та проводять час на відпочинку.

Актор Раян Рейнольдс з дружиною. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Актор Раян Рейнольдс з дружиною. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Актор Раян Рейнольдс з дружиною. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Акторка Блейк Лайвлі. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

Актор Раян Рейнольдс з дружиною. Фото: instagram.com/vancityreynolds/

"Єдине, що безповоротно належить мені у світі, — це любов, вдячність і благоговіння, які я відчуваю до цієї людини. Спостерігати за її життям - це те, що я не зміг б сприйняти як належне, якби навіть намагався. І повірте, я намагаюся. З днем народження, Блейк. Ти повісила чортів місяць", — написав Рейнольдс.

Цікаво, що Райнольдс та Лайвлі відомі своїм іронічними привітання. Щороку пара вітає одне одного у соцмережах у кумедній манері. Цього разу Рейнольдс відійшов від їхньої традиції.

До речі, Раян Рейнольдс придбав будинок за 1,8 мільйона доларів в селі Марфорд у Вельсі. Туди він планує переїхати з Нью-Йорка з сім'єю — дружиною Блейк Лайвлі, яка нещодавно народила четверту дитину, та іншими дітьми.

Раніше Блейк Лайвлі приголомшила фігурою у купальнику.