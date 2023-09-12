Многодетная мамочка Блейк Лайвли в образе королевы диско ошеломила стройной фигурой

Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

Голливудские звезды на днях пришли на показ Michael Kors в Нью-Йорке. Среди приглашенных была актриса Блэйк Лайвли.

Об этом пишет Daily Mail.

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Блэйк и другие звезды пришли на показ коллекции Michael Kors весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Нью-Йорке. Блейк Лайвли надела обольстительный комбинезон в стиле диско 1970-х годов, который эффектно подчеркнул ее стройную фигуру. Образ дополнила поясом и украшениями.

Актриса Блейк Лайвли. Фото: Reuters

Актриса Ванесса Хадженс. Фото: Reuters

Актриса Хэлли Берри х любимым. Фото: Reuters

Майкл Корс. Фото: Reuters

Голливудская звезда недавно родила четвертого ребенка от мужа Райана Рейнольдса.

Также на показе были Лиза Ринна, Ванесса Хадженс, Хэлли Берри, Оливия Уайлд, Эмили Ратаковский, Эшли Грэм, Ники Хилтон и Дженна Деван и другие звезды.

Творчество дизайнера

Дизайнер Майкл Корс стал заниматься созданием одежды, когда был маленьким мальчиком. Его мать была фотомоделью, познакомившей его с модой.

Будучи подростком, Корс начал шить одежду и продавать ее из родительского подвала. Затем Корс учился в Технологическом институте моды в Нью-Йорке, но бросил обучение раньше, чтобы работать в бутике. Сначала он продавал одежду, а затем стал "руководителем визуальной рекламы" магазина.

В 1981 году Корс запустил свою женскую марку Michael Kors.

В 1997 году он запустил бюджетную линию и был назван первым дизайнером женской готовой одежды для французского дома Celine.

Корс покинул Celine в октябре 2003 года, чтобы сосредоточиться на собственном бренде. Он запустил свою линию мужской одежды в 2002 году. Среди знаменитостей, одевавшихся в его наряды — Николь Кидман, Тиффани Хеддиш, Риз Уизерспун, Люпита Нионго, Оливия Уайлд, Блейк Лайвли, Кейт Хадсон, Дженнифер Лоуренс, Тейлор Свифт, Кейт Миддлтон, Хиллари Клин.

Дженнифер Лопес и Кэтрин Зета-Джонс также поклонницы его творчества. Мишель Обама надела черное платье без рукавов от дизайнера для своего первого официального портрета в должности первой леди, а позже снова надела наряд бренда в 2015 году.

Ранее Шон Пенн представил новый фильм на международном кинофестивале.

Напомним, Райан Рейнольдс восхитил нежным поздравлением Блейк Лайвли в ее день рождения.