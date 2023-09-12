Розкішна Геллі Беррі вразила ефектною появою на модному заході

Акторка Геллі Беррі. Фото: Reuters

Акторка Геллі Беррі була помічена на зірковому показі Michael Kors. Весняну колекцію 2024 року презентували в парку Доміно в Брукліні, Нью-Йорк.

Про це пише Daily Mail.

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Актриса позувала перед фотографами в чорному вбранні з ефектним декольте та розрізами. Зірка "Жінки-кішки" також приміряла широкий блискучий пояс, чоботи вище коліна та срібні браслети-манжети, які зробили її схожою на Диво-жінку.

Геллі Беррі з коханим Ван Хантом. Фото: instagram.com/halleberry/

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

Акторка Геллі Беррі. Фото: instagram.com/halleberry/

57-річна володарка Оскара випромінювала впевненість у компанії її коханого, 53-річного музиканта Ван Ханта, який був одягнений у не менш стильний костюм від Kors. Хант — американський співак, автор пісень, мультиінструменталіст і продюсер. Він випустив свій дебютний альбом Van Hunt у 2004 році та наступний альбом On the Jungle Floor у 2006 році.

Геллі Марія Беррі почала свою кар’єру моделі та брала участь у кількох конкурсах краси, зайнявши друге місце на конкурсі "Міс США" та зайнявши шосте місце на "Міс Світу 1986".

Найбільшими її фільмами є "Бал монстрів" (який приніс їй "Оскар"), "Жінка-кішка", "Місяць" і "Риба-меч". Вона також була дівчиною Бонда разом з Пірсом Броснаном у 2002 році.

Нагадаємо, Геллі Беррі виграла десятирічну битву за аліменти.

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