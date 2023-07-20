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Байден не взяв на літак Меган Маркл, — ЗМІ

20 липня 2023 10:57
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Байден не взяв на літак Меган Маркл, — ЗМІ
Акторка Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, за чутками, планує будувати політичну кар'єру. Але поки зірку спіткають самі невдачі.

Про це пише Daily Mail.

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Принц Гаррі та Меган Маркл хотіли повернутися до Сполучених Штатів на Air Force One після похорону королеви Єлизавети ІІ, але Білий дім відхилив прохання через ризик "переполоху".

"Це викликало б такий переполох. Це призвело б до напруження відносин із палацом і новим королем", — повідомило інше джерело DailyMail.com.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Joe Biden (@joebiden)

Білий дім і Букінгемський палац відмовилися коментувати цю історію. Прессекретар герцога і герцогині не відповів на запит про коментар.

Кілька місяців тому першу леді Джилл Байден також запросили відвідати "Ігри Нескорених", але цю ідею відкинули через побоювання, що королівська родина могла бути ображена її присутністю там.

Вважається, що обидві невдалі ініціативи були частиною кампанії Сассексів, щоб отримати політичний вплив у США, коли вони оселилися в Каліфорнії. Меган публічно виступала за оплачувану сімейну відпустку перед законодавцями на Капітолійському пагорбі та хотіла зв’язатися з Байденами, спілкуючись із багатьма нинішніми та колишніми чиновниками в адміністрації Байдена та британському уряді.

Подружжя випробувало різні методи. Окрім бажання, щоб Джилл Байден відвідала "Ігри нескорених" і повернулася до Сполучених Штатів на Air Force One, перша леді також отримала інтригуючий подарунок за жест підтримки Меган після її суперечливого телеінтерв’ю.

Подружжя, яке критикувало членів королівської родини під час інтерв’ю з Опрою Вінфрі та в мемуарах принца Гаррі Spare, мало напружені стосунки з королівською родиною, коли королева померла. Тоді Сассекські відвідали Сполучене Королівство для благодійних заходів і залишилися в країні під час її похорону 19 вересня. Напередодні меморіальної служби Гаррі та Меган не запросили на передпохоронний прийом у Букінгемському палаці, де король Чарльз і королева Камілла вітали світових лідерів, зокрема Джо та Джилл Байден.

У палаці назвали прийом "для працюючих членів королівської родини". Кажуть, що Гаррі та Меган були "збентежені" цим рішенням.

Нагадаємо, дружина принца Гаррі Меган Маркл навіть на свій місцевий фермерський ринок виходить, як на модну зйомку. Герцогиню підловили під час шопінгу.

Раніше на Вімблдоні відбувся жіночий фінал з тенісу. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон як завжди привернула до себе увагу не менше за спортсменів.

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