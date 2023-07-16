Меган Маркл сходила на шопінг до фермерів

Герцогиня Сассекська Меган Маркл. Фото: instagram.com/megan_markle_princess_/

Дружина принца Гаррі Меган Маркл навіть на свій місцевий фермерський ринок виходить, як на модну зйомку. Герцогиню підловили під час шопінгу.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Стильна штучка

На фото герцогиня Сассекська зупинилася біля фермерського ринку Монтесіто, де розташований будинок пари вартістю 14,7 мільйона доларів. Меган пішла на закупівлі без чоловіка.

Колишню зірку серіалів супроводжувала охорона та один із її улюблених домашніх тварин, незважаючи на правила ринку, які забороняють собак.

Подружжя володіє двома біглями: Гаєм, якого Меган усиновила, коли вона ще була акторкою в 2015 році, і Мамма Міа, яку вони врятували з центру тестування на тваринах минулого літа. У них також є лабрадор на ім'я Пула.

Меган була вдягнута у білосніжну сорочку та бежеву спідницю. Доповнила образ окулярами від бренду Linda Farrow, який також люблять Кендалл Дженнер, Ріанна, Емілі Ратаковскі, Нікі Хілтон і Бейонсе. Меган обрала дизайн "Newman", який відрізняється великою формою, сірими лінзами та оправою із жовтим золотом у 22 карата. Аксесуар у золотій оправі коштує 1150 доларів.

Меган зібрала оберемок живих квітів, які потім сховала у велику плетену солом’яну сумку для зручності, продовжуючи робити покупки. Одного разу вона також зупинилася, щоб спробувати трохи меду. Меган була доброзичливою та ввічливо посміхалася невеликій кількості місцевих жителів, які впізнали її.

Великий охоронець тримався на безпечній відстані від герцогині та стежив за її собакою, поки вона оглядала ринок.

Нагадаємо, Меган Маркл у золотій сукні отримала престижну нагороду.

Раніше на Вімблдоні пройшов жіночий фінал з тенісу. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон як завжди привернула до себе увагу не менше за спортсменів.