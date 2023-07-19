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Не вписується у її гламурний світ: принц Гаррі та Меган Маркл рятують шлюб

19 липня 2023 13:12
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Не вписується у її гламурний світ: принц Гаррі та Меган Маркл рятують шлюб
Принц Гаррі та Меган Маркл. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

У ЗМІ з'явилась інформація, що шлюб принца Гаррі та Меган Маркл під загрозою. Подружжя вирішило пожити нарізно.

Про це пише PageSix.

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Герцог і герцогиня Сассекські роз'їдуться на деякий час, щоб розібратися у своїх відносинах. Про проблеми між Меган та її чоловіком говорили вже давно.

"Вони намагаються зрозуміти, що їх спіткало. Гаррі не вписується в гламурний світ Меган", – повідомило джерело виданню, додавши, що принц сподівається "знайти себе".

Однак інсайдер, близький до пари, яка одружилася в травні 2018 року, запевняє, що будь-які припущення про розрив не відповідають дійсності.

"Це неправда, це буквально вигадано", — пояснює інсайдер.

 

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal/

38-річний принц Гаррі планує сам повернутися до Африки для нового документального фільму Netflix.

Друзі принца переконують, що Гаррі відчуває себе "самим собою" на континенті, який він вважає своїм "другою домівкою". Джерело додало, що Сассекські, які переїхали в Монтесіто, штат Каліфорнія, у березні 2020 року після того, як залишили посаду старших членів королівської сім’ї, "перебувають під величезним фінансовим тиском, щоб сплачувати за свій розкішний спосіб життя в Каліфорнії, включаючи свій маєток вартістю 14 мільйонів доларів і охорону".

 

 

Меган Маркл та принц Гаррі. Фото: instagram.com/sussexroyal/

"Цей стрес у поєднанні з їхніми емоційними проблемами, ймовірно, перетворив життя на справжнє пекло. Сподіваюся, час, проведений окремо на різних континентах, допоможе їм знайти те, що їм потрібно, щоб рухатися далі", — продовжило джерело.

Тим часом анонімний інформатор повідомив Deuxmoi, що пара "продала свій особняк у Монтесіто" і що Гаррі "живе в іншому місці".

Нагадаємо, співачка Аріана Гранде та чоловік Далтон Гомес розлучаються. Екскохані роз'їхалися ще у січні 2023 року.

Раніше співак Володимир Дантес повідомив про розлучення зі співачкою Надею Дорофєєвою на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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