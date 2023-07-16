Витончена Кейт Мідллтон роздала трофеї в особливих прикрасах

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

На Вімблдоні пройшов жіночий фінал з тенісу. Принцеса Уельська Кейт Міддлтон як завжди привернула до себе увагу не менше за спортсменів.

Про це пише Daily Mail.

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Велика шанувальниця тенісу Кейт Міддлтон вже багато років є покровителькою Всеанглійського клубу великого тенісу. Дружина принца Вільяма завжди вручає трофеї після закінчення турніру Вімблдону.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з тенісисткою Онс Жабер. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон з тенісисткою Онс Жабер. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Кейт вийшла в люди у сукні від Self-Portrait лаймового відтінку. Доповнила образ туфлями Gianvito Rossi, замшевим клатчем із золотим ланцюжком від Emmy London, сережками у вигляді квітів із перлів Cassandra Goad та золотим браслетом Halcyon Days з аквамаринами, який Кейт вже неодноразово одягала. До речі, сережки для Кейт особливі. Вона їх надягала на хрестини свого сина, принца Луї.

Після фінальної партії герцогиня підійшла до шостої ракетки світу Онс Жабер, яка посіла друге місце. Спортсменка була дуже засмучена. Тож принцеса знайшла потрібні слова, щоб заспокоїти і підтримати Жабер, а потім вручила трофей переможниці — Маркеті Вондроушовій.

Раніше експерша ракетка світу та 20-разовий чемпіон "Великих шоломів" Роджер Федерер зустрівся з Кейт Міддлтон на корті Вімбелдона. Саме там тенісист виграв свій перший титул 20 років тому.

Принцеса Уельська та легендарний тенісист мали зіграти разом минулого року, але дуель довелося відкласти через похорон королеви Єлизавети ІІ. Федерер, близький друг родини Міддлтон, навіть був запрошений на весілля сестри Кейт, Піпи, у 2017 році, а також дав приватний урок з тенісу принцу Джорджу.

Нагадаємо, принцеса Уельська Кейт Міддлтон вразила черговим стильним виходом. Цього разу надихалася дружина принца Вільяма модним образом його мами, принцеси Діани.

Раніше королівська родина Великої Британії відвідала урочистий парад у Лондоні. Молодший син принца Вільяма, принц Луї, як завжди зачарував своєю невимушеністю.