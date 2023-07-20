Байден не взял на самолет Меган Маркл, — СМИ

Актриса Меган Маркл. Фото: instagram.com/meghan.markle.official/

Герцогиня Сассекская Меган Маркл, по слухам, планирует строить политическую карьеру. Но пока звезду постигают только неудачи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Попытки подружиться с Байденом

Принц Гарри и Меган Маркл хотели вернуться в Соединенные Штаты на Air Force One после похорон королевы Елизаветы II, но Белый дом отклонил просьбу из-за риска "переполоха".

"Это бы вызвало такой переполох. Это привело бы к напряжению отношений с дворцом и новым королем", — сообщил другой источник DailyMail.com.

Белый дом и Букингемский дворец отказались комментировать эту историю. Пресс-секретарь герцога и герцогини не ответил на запрос о комментарии.

Несколько месяцев назад первую леди Джилл Байден также пригласили посетить "Игры непокоренных", но эту идею отвергли из-за опасений, что королевскую семью могло оскорбить ее присутствие.

Считается, что обе неудачные инициативы были частью кампании Сассексов, чтобы получить политическое влияние в США, когда они поселились в Калифорнии. Меган публично выступала за оплачиваемый семейный отпуск перед законодателями на Капитолийском холме и хотела связаться с Байденами, общаясь со многими нынешними и бывшими чиновниками в администрации Байдена и британском правительстве.

Супруги опробовали разные методы. Помимо желания, чтобы Джилл Байден посетила "Игры непокоренных" и вернулась в Соединенные Штаты на Air Force One, первая леди также получила интригующий подарок за жест поддержки Меган после ее противоречивого телеинтервью.

Супруги, критиковавшие членов королевской семьи во время интервью с Опрой Уинфри и в мемуарах принца Гарри Spare, имели напряженные отношения с королевской семьей, когда королева умерла. Тогда Сассекские посетили Великобританию для благотворительных мероприятий и остались в стране во время ее похорон 19 сентября. В преддверии мемориальной службы Гарри и Меган не пригласили на предпохоронный прием в Букингемском дворце, где король Чарльз и королева Камилла приветствовали мировых лидеров, в том числе Джо и Джилл Байден.

Во дворце назвали прием "для работающих членов королевской семьи". Говорят, что Гарри и Меган были "смущены" этим решением.

Напомним, супруга принца Гарри Меган Маркл даже на свой местный фермерский рынок выходит как на модную съемку. Герцогиню подловили во время шопинга.

Ранее на Уимблдоне прошел женский финал по теннису. Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон как всегда привлекла к себе внимание не меньше спортсменов.