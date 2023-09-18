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Байопік "Оппенгеймер" побив рекорд "Богемної рапсодії"

18 вересня 2023 13:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Байопік "Оппенгеймер" побив рекорд "Богемної рапсодії"
"Оппенгеймер" став найкасовішим байопіком в історії. Фото: instagram.com/oppenheimermovie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Фільм "Оппенгеймер" студії Universal завершує свій вражаючий прокат у кінотеатрах. Картина встановила ще один величезний рекорд: найкасовіший байопік усіх часів.

Про це пише thewrap.com.

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За дев'ятий вікенд у кінотеатрах "Оппенгеймер" отримав 12 мільйонів доларів, що за весь час склало до 912,7 мільйонів доларів. Таким чином, він подолав попередній рекорд, встановлений оскароносним фільмом про Фредді Мерк’юрі "Богемна рапсодія", який зібрав 902 мільйони доларів у 2018 році.

Мало хто міг передбачити, що "Оппенгеймер" зайде так далеко, коли він вийшов у кінотеатри 21 липня. "Оппенгеймер" став третім найкасовішим фільмом 2023 року та третім найкасовішим фільмом у кар’єрі режисера Крістофера Нолана. Лише "Темний лицар" і "Темний лицар: Відродження" перевершили цей тригодинний байопік про Дж. Роберта Оппенгеймера та розробку атомної бомби.

Хоча сезон "Оскара" зараз під питанням через страйк сценаристів і акторів у Голлівуді, "Оппенгеймер" буде фаворитом цьогорічної церемонії вручення премії "Оскар". Якщо "Оппенгеймер" виграє найкращий фільм, він стане найкасовішим фільмом, який отримав цю нагороду з часів "Володар перснів: Повернення короля", який 20 років тому зібрав 1,1 мільярда доларів.

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