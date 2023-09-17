Частині команди "Дюни" та "Оппенгеймера" скоротять заробітну плату: причина

Кадр з фільму "Дюна 2". Фото: Warner Bros/Courtesy Everett Collection

Одна з найвідоміших компаній зі створення спецефектів скоротить зарплати своїм співробітникам через простої, спричинені страйками акторів і сценаристів у Голлівуді. Ба більше — контракти незгодних на ці заходи можуть бути розірвані.

Про це повідомляє видання Deadline.

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Подробиці

Фахівці DNEG працювали над візуальними ефектами "Дюни" (режисер Дені Вільньов) та "Оппенгеймера" Крістофера Нолана. Понад 10 тисячам співробітників компанії у всьому світі дали вибір: погодитися на скорочення зарплати на 20–25% протягом семи місяців або на різкіше зниження зарплати, проте за наступні три роки їм повернуть більшу частину грошей. Працівники мають менш як два тижні, щоб обрати один з варіантів і перепідписати контракт.

В обох випадках фахівці втратять однакову кількість грошей. За другого варіанта зарплата впаде приблизно на 1–3% за той час, поки DNEG виплачуватиме борги.

"Цей крок дозволить нам зберегти максимальну кількість робочих місць протягом цього періоду", — пояснили в компанії.

Однак профспілки відреагували на пропозицію різко негативно Там вважають, що DNEG не пропонує нічого як компенсацію, але натомість перекладає весь тягар та ризики на співробітників.

У липні компанія вже звільнила 7,5% своїх спеціалістів штаб-квартири в Лондоні (Велика Британія), пояснивши це поганою економічною ситуацією в країні.

Нагадаємо, раніше ми писали, в Росії показують "Барбі" та приховують поцілунок Раяна Гослінга з іншими чоловіками. Також ми розповідали, скільки грошей закладено на виробництво кіно та серіалів у держбюджеті 2024 року.