Частині команди "Дюни" та "Оппенгеймера" скоротять заробітну плату: причина
Одна з найвідоміших компаній зі створення спецефектів скоротить зарплати своїм співробітникам через простої, спричинені страйками акторів і сценаристів у Голлівуді. Ба більше — контракти незгодних на ці заходи можуть бути розірвані.
Про це повідомляє видання Deadline.
Подробиці
Фахівці DNEG працювали над візуальними ефектами "Дюни" (режисер Дені Вільньов) та "Оппенгеймера" Крістофера Нолана. Понад 10 тисячам співробітників компанії у всьому світі дали вибір: погодитися на скорочення зарплати на 20–25% протягом семи місяців або на різкіше зниження зарплати, проте за наступні три роки їм повернуть більшу частину грошей. Працівники мають менш як два тижні, щоб обрати один з варіантів і перепідписати контракт.
В обох випадках фахівці втратять однакову кількість грошей. За другого варіанта зарплата впаде приблизно на 1–3% за той час, поки DNEG виплачуватиме борги.
"Цей крок дозволить нам зберегти максимальну кількість робочих місць протягом цього періоду", — пояснили в компанії.
Однак профспілки відреагували на пропозицію різко негативно Там вважають, що DNEG не пропонує нічого як компенсацію, але натомість перекладає весь тягар та ризики на співробітників.
У липні компанія вже звільнила 7,5% своїх спеціалістів штаб-квартири в Лондоні (Велика Британія), пояснивши це поганою економічною ситуацією в країні.
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