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Байопик "Оппенгеймер" побил рекорд "Богемной рапсодии"

18 сентября 2023 13:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Байопик "Оппенгеймер" побил рекорд "Богемной рапсодии"
"Оппенгеймер" стал самым кассовым байопиком в истории. Фото: instagram.com/oppenheimermovie/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Фильм "Оппенгеймер" студии Universal завершает свой прокат в кинотеатрах. Картина установила еще один огромный рекорд: самый кассовый байопик всех времен.

Об этом пишет thewrap.com.

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За девятый уикенд в кинотеатрах "Оппенгеймер" получил 12 миллионов долларов, что за все время составило до 912,7 миллионов долларов. Таким образом, он преодолел предыдущий рекорд, установленный оскароносным фильмом о Фредди Меркьюри "Богемная рапсодия", собравший 902 миллиона долларов в 2018 году.

Мало кто мог предположить, что "Оппенгеймер" зайдет так далеко, когда он вышел в кинотеатры 21 июля. "Оппенгеймер" стал третьим кассовым фильмом 2023 года и третьим кассовым фильмом в карьере режиссера Кристофера Нолана. Лишь "Темный рыцарь" и "Темный рыцарь: Возрождение" превзошли этот трехчасовой байопик о Дж. Роберте Оппенгеймере и разработке атомной бомбы.

 

Хотя сезон "Оскара" сейчас под вопросом из-за забастовки сценаристов и актеров в Голливуде, "Оппенгеймер" будет фаворитом нынешней церемонии вручения премии "Оскар". Если "Оппенгеймер" выиграет лучший фильм, он станет самым кассовым фильмом, получившим эту награду со времен "Властелин колец: Возвращение короля", 20 лет назад собравшего 1,1 миллиарда долларов.

Напомним, в России показывают "Барби" и скрывают поцелуй Райана Гослинга с другими мужчинами.

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