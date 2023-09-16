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В Росії показують "Барбі" та приховують поцілунок Раяна Гослінга з іншими чоловіками

16 вересня 2023 11:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Росії показують "Барбі" та приховують поцілунок Раяна Гослінга з іншими чоловіками
Кадр з фільму "Барбі". Фото: Warner Bros. Entertainment Inc.
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Попри санкції голлівудських кінокомпаній, в Росії показують світові хіти, які збирають мільйони доларів у прокаті. Так, на великі екрани країни-терористки вийшла стрічка "Барбі". Втім, місцеві прокатники дещо змінили в ній. 

Про це повідомляє один з Telegram-каналів.

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Подробиці

В одній зі сцен, де американський актор Раян Гослінг, який зіграв Кена, танцює з іншими чоловіками та жартома цілується в щоки, росіяни заблюрили весь кадр. Таким чином, місцеві прокатники нагадали про закон країни-терористки про заборону пропаганди ЛГБТ. 

Ще до початку нелегального показу американського фільму у місцевому  мінкульті заявили, що "Барбі" не відповідає традиційним цінностям. Тому фільму не дозволили видати ліцензію. Хоча фактично права на "Барбі" належать американській студії Warner Bros., яка залишила кіноринок Росії на початку повномасштабної війни.

Warner Bros. та інші компанії перестали випускати для російських глядачів свої нові фільми. Місцеві кінотеатри забили на сполох, оскільки західні фільми приносили необхідний для їхнього існування прибуток, і почали шукати всілякі способи утримати глядачів.

Як працює "сіра" схема

Оскільки необхідного для показу в кінотеатрах прокатного посвідчення "Барбі" немає, американський фільм, як і інші, показують в рамках передсеансового обслуговування. У цьому випадку глядач купує квиток на російську короткометражку, яка має прокатне посвідчення, але перед нею йому показують іноземний блокбастер.

Лише через умовно три години хронометражу і довгі титри на екрані з'явиться назва того фільму, який касир пробив на квитку. Сеанс зараховується в єдиній федеральній автоматизованій інформаційній системі відомостей країни-терористки про покази фільмів у кінозалах саме короткометражці і кінотеатр нібито нічого не порушив.

Нагадаємо, раніше ми писали, що творці фільму "Барбі" висунули Раяна Гослінга на премію "Оскар". Також ми розповідали, що український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті.

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