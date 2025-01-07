Біографічний мюзикл про Роббі Вільямса та бойовик з Джерардом Батлером — кінопрем'єри тижня

Британський співак Роббі Вільямс. Фото: Instagram/bettermanmovie

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість стрічок. Серед них, зокрема, фільм про британського співака Роббі Вільямса та українська документалка "Фрагменти льоду".

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Роббі Вільямс: Better Man (Австралія, Китай, Франція, Велика Британія, США)

Знімати біографічний мюзикл про себе британський співак Роббі Вільямс запросив режисера Майкла Грейсі. Упродовж фільму артиста грало кілька акторів, найбільше екранного часу у нього самого та 32-річного Джонно Девіса. Під час зйомок використовували технологію CGI, за допомогою якої захоплювали рухи. Самі творці вважають фільм сатиричним мюзиклом. У своїй роботі вони охопили 30-річний період життя співака.

Злодії 2: Пантера (США, Канада, Іспанія)

Кримінальна драма є прямим продовженням фільму "Злодії", що вийшов на екрани 2018 року. Одразу ж почалась робота над другою частиною історії. До своїх ролей повернулись Джерард Батлер та О'Ші Джексон молодший. Крістіан Гьюдгест знову став режисером та сценаристом проєкту. Серед продюсерів фільму — Батлер, 50 Cent та Двейн Джонсон.

За сюжетом, шериф з Лос-Анджелесу Нік О'Брайн, якого всі називають Великий Нік, не зміг запобігти пограбуванню банку. Тепер він точно знає, що організатором злочину був Донні Вілсон, однак той втік за кордон.

Фрагменти льоду (Україна, Норвегія)

Документальний фільм зняла режисерка Марія Стоянова. З 1986 по 1994 рік її батько, фігурист Михайло Стоянов, робив аматорські відеозаписи. Збереглися 15 відеокасет. Марія опрацювала сімейний архів та створила фільм, у якому можна роздивитися глобальні зміни у житті цілого покоління. Фільмуючи дорослішання доньки, Михайло зафіксував розвал Радянського Союзу та шлях України до відновлення Незалежності.

Фільм присвячено Віктору Ониську, який не встиг закінчити монтаж проєкту. Він добровольцем вступив до лав ЗСУ та загинув у грудні 2022 року.

Будь моєю нареченою (Франція)

За сюжетом комедії, Бенуа звик до того, що будь-яку його забаганку оплачують батьки. Однак цього разу сталось інакше. Він напоумив лихих та нетерплячих хлопців вкластися у сумнівно справу і, звісно ж, ця справа провалилася. Аби повернути борг гроші треба просити в батьків.

Лінивці. Встигнути до обіду (Австралія)

Після того як ураган зруйнував їхній будинок і ресторан, сімейка лінивців переїжджає до великого міста. У мегаполісі вони відкривають заклад харчування на колесах, який швидко стає дуже популярним. Але їхній успіх викликає заздрість у конкурентів: гепард Доллі обманом викрадає сімейну книгу рецептів.

Бернард: Місія "Марс" (Китай)

За сюжетом фантастичного пригодницького мультфільму, білий ведмідь Бернард, у якому катастрофічним чином поєднана допитливість та незграбність, хоче довести усім чого він вартий. Він хоче стати повноцінним спецагентом, однак ніхто не вірить, що це йому під силу. Нишком пробравшись на космічний корабель, Бернард вирушає на Марс.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали про переможців престижної кінопремії "Золотий глобус 2025".