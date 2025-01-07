Биографический мюзикл о Робби Уильямсе и боевик с Джерардом Батлером — кинопремьеры недели

Британский певец Робби Уильямс. Фото: Instagram/bettermanmovie

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли шесть лент. Среди них, в частности, фильм о британском певце Робби Уильямсе и украинская документалка "Фрагменты льда".

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Робби Уильямс: Better Man (Австралия, Китай, Франция, Великобритания, США)

Снимать биографический мюзикл о себе британский певец Робби Уильямс пригласил режиссера Майкла Грейси. На протяжении фильма артиста играло несколько актеров, больше всего экранного времени у него самого и 32-летнего Джонно Дэвиса. Во время съемок использовали технологию CGI, с помощью которой захватывали движения. Сами создатели считают фильм сатирическим мюзиклом. В своей работе они охватили 30-летний период жизни певца.

Воры 2: Пантера (США, Канада, Испания)

Криминальная драма является прямым продолжением фильма "Воры", вышедшего на экраны в 2018 году. Сразу же началась работа над второй частью истории. К своим ролям вернулись Джерард Батлер и О'Ши Джексон младший. Кристиан Хьюдгест снова стал режиссером и сценаристом проекта. Среди продюсеров фильма — Батлер, 50 Cent и Дуэйн Джонсон.

По сюжету, шериф из Лос-Анджелеса Ник О'Брайн, которого все называют Большой Ник, не смог предотвратить ограбление банка. Теперь он точно знает, что организатором преступления был Донни Уилсон, однако тот сбежал за границу.

Фрагменты льда (Украина, Норвегия)

Документальный фильм сняла режиссер Мария Стоянова. С 1986 по 1994 год ее отец, фигурист Михаил Стоянов, делал любительские видеозаписи. Сохранились 15 видеокассет. Мария обработала семейный архив и создала фильм, в котором можно рассмотреть глобальные изменения в жизни целого поколения. Снимая взросление дочери, Михаил зафиксировал развал Советского Союза и путь Украины к восстановлению Независимости.

Фильм посвящен Виктору Онисько, который не успел закончить монтаж проекта. Он добровольцем вступил в ряды ВСУ и погиб в декабре 2022 года.

Будь моей невестой (Франция)

По сюжету комедии, Бенуа привык к тому, что любую его прихоть оплачивают родители. Однако на этот раз случилось иначе. Он надоумил лихих и нетерпеливых парней вложиться в сомнительное дело и, конечно же, это дело провалилось. Чтобы вернуть долг деньги надо просить у родителей.

Ленивцы. Успеть до обеда (Австралия)

После того как ураган разрушил их дом и ресторан, семейка ленивцев переезжает в большой город. В мегаполисе они открывают заведение питания на колесах, которое быстро становится очень популярным. Но их успех вызывает зависть у конкурентов: гепард Долли обманом похищает семейную книгу рецептов.

Бернард: Миссия "Марс" (Китай)

По сюжету фантастического приключенческого мультфильма, белый медведь Бернард, в котором катастрофическим образом соединена любознательность и неуклюжесть, хочет доказать всем чего он стоит. Он хочет стать полноценным спецагентом, однако никто не верит, что это ему под силу. Втихаря пробравшись на космический корабль, Бернард отправляется на Марс.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский кинопрокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали о победителях престижной кинопремии "Золотой глобус 2025".