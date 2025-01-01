Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Жахи з донькою Деппа та українські зірки в комедії — кінопрем'єри arrow

Жахи з донькою Деппа та українські зірки в комедії — кінопрем'єри

1 січня 2025 22:54
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
"Носферату" з Лілі-Роуз Депп та комедія "Потяг у 31 грудня" — кінопрем'єри тижня
Актори Лілі-Роуз Депп та Ніколас Голт на прем'єрі "Носферату". Фото: Instagram/nosferatuthefilm
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість стрічок. Серед них, зокрема, фільм "Носферату" з Лілі-Роуз Депп та українська комедія "Потяг у 31 грудня".

Новини.LIVE розкаже детальніше про кіноновинки.

Читайте також:

Потяг у 31 грудня (Україна)

Цей рейс мав стати звичайним та тихим. Принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному за характером пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні.

Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження, і застряг в безлюдному полі.

У пригодницькій комедії ролі виконали Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Носферату (Чехія, США)

За сюжетом, молода жінка Елен Хаттер (роль виконала Лілі-Роуз Депп) потерпає від постійних видінь. Поява привидів не дає їй вільно жити. Однак є ще дещо, що остаточно позбавить її спокою. У Елен закоханий вампір, граф Орлок (Білл Скашґорд).

Містичний фільм жахів є рімейком однойменного німецького німого фільму, що з’явився на екранах у 1922 році. Сюжет було запозичено з роману Брема Стокера "Дракула", що вийшов друком 1897 року. 

Загін "Дельта Форс" (США)

Бойовик та трилер зняв режисер Вільям Юбенк за сценарієм, написаним ним спільно з Девідом Фріджеріо. Головні ролі виконали Ліам Гемсворт, Рассел Кроу, Люк Гемсворт, Рікі Віттл, Майло Вентімілья, Чіка Ікогве.

За сюжетом, десь посеред Філіппінського моря агента ЦРУ захопили у заручники російські торговці зброєю. Аби звільнити агента у регіон вирушають спецпризначенці загону "Дельта Форс". За перебігом місії уважно спостерігає капітан Едді Грімм, якого зіграв Рассел Кроу.

Донька мого терапевта (Франція, Бельгія)

Французька комедія є новою роботою режисера та сценариста Арно Леморта. На провідну роль запросили зірку французького кіно Крістіана Клав'є, який за свою кар’єру встиг знятися у майже 120 фільмах. Ключова роль дісталася також Батісту Лекаплену.

За усю свою кар’єру психоаналітика доктор Олів’є Беранже ще не зустрічав тривожнішого пацієнта. Дем’єн ніби наочний посібник усіх тих рис, яких людям варто позбутися. Попрощатися з нав’язливим пацієнтом вдається лише після поради знайти кохання та відпустити усі страхи. Але все виявилось не так просто.

Еммануель (Франція)

Драму зняла режисерка та сценаристка Одрі Диван, яка здобула Золотого лева Венеціанського кінофестивалю у 2021 році. Сценарій писала спільно з Ребеккою Златовскі.

За сюжетом, Еммануель відповідає за контроль якості у мережі розкішних готелів. Цього разу вона їде до Гонконгу, де має перевірити як керує місцевим готелем Марго (її зіграла Наомі Воттс).

Каяра (Перу)

Сімейний пригодницький мультфільм знято на історичних землях імперії інків. За сюжетом, 16-річна Каяра  мріє долучитися до спільних справ племені на рівні з хлопцями та чоловіками. Раніше було заведено, що до числа посланців Чаксі входять лише хлопці, однак Каяра наважилася та, перевдягнувшись в чоловіче вбрання, вирушила на змагання нарівні з чоловіками. 

Вона не злякалася та стала до змагань на очах в імператора інків. Спершу її дії викликали осуд, однак принц Паулью аплодував сміливості дівчини і відтоді її життя змінюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Netflix показав кадри з майбутнього третього сезону серіалу "Гра в кальмара".

фільм мультфільми Голлівуд кінотеатри актори

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:42 ВЛК для обмежено придатних — до коли потрібно пройти комісію

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

14:42 ВЛК для обмежено придатних — до коли потрібно пройти комісію

14:35 Новий ринок — як ШІ продає наші рішення компаніям

14:33 Військовим ЗСУ видаватимуть "Пакунок пораненого" з 2025 року

14:31 У центрі Києва ветеран війни змушений просити їжу в перехожих

14:30 Захмарні зарплати чиновників — хто отримує 310 тис. грн

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов - 80x80

Росія несе колосальні втрати у війні, — Юсов

14:27 Дезертир з Одещини став чиновником у окупантів

14:26 Тариф на газ — чому в Україні дешевше, ніж в Європі

14:15 Фінансові реалії 2025 року — що буде з зарплатами і доларом

14:10 Люди "холоднішають" — вчені дослідили сучасну температуру тіла

14:08 Українцям не надходять гроші "Нацкешбеку" — причини

06:53 Рейтинг українських банків — де краще зберігати заощадження

06:50 Які території здобула та втратила Україна протягом 2024 року

06:40 Ціни на мідь у січні — яка вартість кольорових металів в Україні

1 січня 2025

14:57 На що чекають одесити у 2025 році — опитування

08:02 Як українці надихали у 2024 році — п'ять історій, що вражають

06:40 Скільки коштує брухт у січні — ціни на чормет на Новий рік

06:02 Підвищення податків та тарифів — що зміниться з 1 січня 2025 року

31 грудня 2024

22:47 Одеса зустрічає Новий рік — чого бажають містяни у 2025 році

19:43 Для тих, хто захищає Україну — що побажали одесити військовим

12:10 Північний міст всіяний дірками — що він пережив за 48 років

Text

13:55 Експерт прокоментував погрози Словаччини щодо електропостачання

Text

13:16 Зупинка транзиту газу — Кучеренко назвав труднощі для України

Text

13:00 Подоляк зробив заяву щодо переговорів з Росією — ефір День.LIVE

Text

08:00 Сирський прибув у Курську область Росії — ефір Ранок.LIVE

1 січня 2025
Text

18:20 У Львові відкрили вулицю на честь Ірини Фаріон — як це було

Text

08:00 Новорічне звернення Зеленського 2025 — ефір Новини.LIVE

Text

02:35 Бахматов назвав проблему київського бюджету під час війни

31 грудня 2024
Text

23:30 Новорічне звернення Зеленського до українців перед 2025 роком

Text

22:07 Бахматов заявив, що бюджет Києва зростає, але є нюанс

Text

19:08 Бородін заявив про зростання армії України у 2024 році

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

27 грудня 2024

06:11 Забута каша, корисніша за гречку — знижує холестерин та очищає

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

31 грудня 2024

05:45 Пенсії у 2025 році — хто та чому повинен повернути гроші державі

30 грудня 2024

04:30 Придатний чи непридатний — в ТЦК пояснили основні відмінності

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

27 грудня 2024

09:40 Ціни на проїзд у Харкові — що зміниться з 1 січня 2025 року