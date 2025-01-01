"Носферату" з Лілі-Роуз Депп та комедія "Потяг у 31 грудня" — кінопрем'єри тижня

Актори Лілі-Роуз Депп та Ніколас Голт на прем'єрі "Носферату". Фото: Instagram/nosferatuthefilm

Цього тижня в український кінопрокат вийшли шість стрічок. Серед них, зокрема, фільм "Носферату" з Лілі-Роуз Депп та українська комедія "Потяг у 31 грудня".

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Потяг у 31 грудня (Україна)

Цей рейс мав стати звичайним та тихим. Принаймні так вважав провідник Микола Іванович. Проте у долі на це були інші плани. Цього особливого дня з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному за характером пасажири, які зайняли місця в одному й тому самому вагоні.

Замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона-ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження, і застряг в безлюдному полі.

У пригодницькій комедії ролі виконали Юрій Горбунов, Станіслав Боклан, Катерина Кузнєцова, Лілія Ребрик, Андрій Ісаєнко та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Носферату (Чехія, США)

За сюжетом, молода жінка Елен Хаттер (роль виконала Лілі-Роуз Депп) потерпає від постійних видінь. Поява привидів не дає їй вільно жити. Однак є ще дещо, що остаточно позбавить її спокою. У Елен закоханий вампір, граф Орлок (Білл Скашґорд).

Містичний фільм жахів є рімейком однойменного німецького німого фільму, що з’явився на екранах у 1922 році. Сюжет було запозичено з роману Брема Стокера "Дракула", що вийшов друком 1897 року.

Загін "Дельта Форс" (США)

Бойовик та трилер зняв режисер Вільям Юбенк за сценарієм, написаним ним спільно з Девідом Фріджеріо. Головні ролі виконали Ліам Гемсворт, Рассел Кроу, Люк Гемсворт, Рікі Віттл, Майло Вентімілья, Чіка Ікогве.

За сюжетом, десь посеред Філіппінського моря агента ЦРУ захопили у заручники російські торговці зброєю. Аби звільнити агента у регіон вирушають спецпризначенці загону "Дельта Форс". За перебігом місії уважно спостерігає капітан Едді Грімм, якого зіграв Рассел Кроу.

Донька мого терапевта (Франція, Бельгія)

Французька комедія є новою роботою режисера та сценариста Арно Леморта. На провідну роль запросили зірку французького кіно Крістіана Клав'є, який за свою кар’єру встиг знятися у майже 120 фільмах. Ключова роль дісталася також Батісту Лекаплену.

За усю свою кар’єру психоаналітика доктор Олів’є Беранже ще не зустрічав тривожнішого пацієнта. Дем’єн ніби наочний посібник усіх тих рис, яких людям варто позбутися. Попрощатися з нав’язливим пацієнтом вдається лише після поради знайти кохання та відпустити усі страхи. Але все виявилось не так просто.

Еммануель (Франція)

Драму зняла режисерка та сценаристка Одрі Диван, яка здобула Золотого лева Венеціанського кінофестивалю у 2021 році. Сценарій писала спільно з Ребеккою Златовскі.

За сюжетом, Еммануель відповідає за контроль якості у мережі розкішних готелів. Цього разу вона їде до Гонконгу, де має перевірити як керує місцевим готелем Марго (її зіграла Наомі Воттс).

Каяра (Перу)

Сімейний пригодницький мультфільм знято на історичних землях імперії інків. За сюжетом, 16-річна Каяра мріє долучитися до спільних справ племені на рівні з хлопцями та чоловіками. Раніше було заведено, що до числа посланців Чаксі входять лише хлопці, однак Каяра наважилася та, перевдягнувшись в чоловіче вбрання, вирушила на змагання нарівні з чоловіками.

Вона не злякалася та стала до змагань на очах в імператора інків. Спершу її дії викликали осуд, однак принц Паулью аплодував сміливості дівчини і відтоді її життя змінюється.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, що Netflix показав кадри з майбутнього третього сезону серіалу "Гра в кальмара".