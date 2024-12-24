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Сонік з Джимом Керрі та Пулмен — гучні кінопрем'єри тижня

24 грудня 2024 23:17
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Їжак Сонік з Джимом Керрі та Пулмен — гучні кінопрем'єри тижня
Актор Джим Керрі на прем'єрі стрічки "Їжак Сонік 3". Фото: Reuters
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

Цього тижня в український кінопрокат виходять три стрічки. Серед них, зокрема, третій фільм про їжака Соніка з голлівудським актором Джимом Керрі та перший мультфільм виробництва Пакистану.

Новини.LIVE розкаже детальніше про кіноновинки.

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Їжак Сонік 3 (США, Японія)

Сімейна фантастична комедія є третім внеском у франшизу, перший фільм якої вийшов на екрани у 2020 році. Головний герой є персонажем популярної відеогри компанії Sega. Незмінним режисером проєкту залишається Джефф Фаулер. 

Актори також повернулися до своїх ролей. Джим Керрі, який був одним з ініціаторів зйомок другої частини, певний час сумнівався чи брати участь у роботі над третьою. Зрештою, сценарій йому сподобався і він повернувся до проєкту. Окрім трьох повнометражних фільмів про персонажа знято п’ять мультсеріалів, видано друковані комікси.

За сюжетом Сонік, Наклз та Тейлз об’єднуються у команду аби разом протистояти сильному ворогу. Таємничий злодій на ім’я Шедоу має сили, які неможливо порівняти ні з чим з того, що герої бачили раніше. Схоже на те, що навіть спільних сил не вистачить аби здолати ворога, який планує занурити землю у хаос.

Пулмен (США)

Комедійний детектив про диваків з Лос-Анджелесу є режисерським дебютом актора Кріса Пейна. До того ж він зіграв головну роль та долучився до написання сценарію. Фільм багато у чому пародіює старі класичні детективи.

За сюжетом, Даррен Барренман відчуває себе цілком щасливим, доглядаючи за басейном одного з багатоквартирних будинків Лос-Анджелесу. Якось одна яскрава та впливова леді дає йому доручення. Він має допомогти вивести на чисту воду поганих хлопців, через яких городянам живеться гірше, ніж це могло б бути.

Скляний майстер (Пакистан, США)

Анімаційний фільм є першим повнометражним мультфільмом, створеним у Пакистані. Режисер та сценарист Усман Ріаз довго виношував ідею і зрештою зміг її втілити на заснованій ним студії Mano Animation. Музику до мультфільму написав сам — це суміш народних мотивів та оркестрового звучання. Співтворцями фільму стали, крім Пакистану, ще шість країн, зокрема, США. Кожен кадр намальований від руки і нагадує техніку, в якій створені роботи Хаяо Міядзакі.

Подібно до свого батька Томаса, власника склодувної майстерні, Вінсент хоче все своє життя займатися склоробством. Батько та син власники найкращого у країні магазину виробів зі скла. Однак мрії та сподівання перекреслює війна, яка невідворотно насувається. Передвісником лиха стала поява у місті військових.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фільми вийшли в український кінопрокат минулого тижня. Також ми розповідали, на які фільми кінофани чекають найбільше у 2025 році.

кіно мультфільми Голлівуд кінотеатри Джим Керрі

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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