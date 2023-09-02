Пригоди в Куршевелі, трилер з Вашингтоном та докфільм про Маріуполь: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Праведник 3: Остання глава". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять стрічок. Серед них, зокрема, третя частина популярної франшизи "Праведник" з Дензелом Вашинґтоном в головній ролі та американський документальний фільм про перші дні повномасштабної війни в блокованому Маріуполі.

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Праведник 3: Остання глава (США)

Кримінальний трилер та бойовик є продовженням двох попередніх однойменних фільмів, що вийшли у 2014 та 2018 роках відповідно. Одразу після виходу другої стрічки режисер Антуан Фукуа оголосив, що має наміри зняти третю частину, події якої розгортатимуться за межами США. Зйомки відбувались восени минулого року в італійських містах Неаполі та Римі.

Головні ролі у фільми зіграли Дензел Вашинґтон, Дакота Фаннінґ, Девід Денман, Соня Аммар та інші зірки.

20 днів у Маріуполі (США)

Документальний фільм створено у співробітництві Associated Press та американських документалістів з Frontline. Матеріал для фільму було відзнято під час перших днів облоги Маріуполя. Близько 10% відео та фотографій вдалося відправити з єдиної точки у місті, де був сигнал мобільного зв’язку. Близько 30 годин відео вивезли гуманітарним коридором.

Відеожурналіст Associated Press Мстислав Чернов разом зі своїми колегами Василиною Степаненко та фотографом Євгеном Малолєткою зустріли повномасштабну війну в Маріуполі. Саме вони й задокументували російський терор у місті.

10 днів без мами в Куршевелі (Франція)

Комедія є продовженням фільму "10 днів без мами", що вийшов на екрани 2020 року. Режисерське крісло знову посів Людовік Бернард. За сюжетом, аби хоч якось відволіктися від щоденних клопотів з дітьми, Антуан організовує родинну подорож на гірськолижний курорту. Щоправда, він забув про жінку.

10 правдивих фактів про кохання (США)

За сюжетом, у редакції популярного видання працює Карина. Вона веде колонку про кохання та романтику. Передбачається, що авторка має розумітися на тому, про що пише. Карина саме так і думала, бо ж мала ідеальні стосунки з хлопцем на ім’я Том. Вони разом вже п1ять років, тож ось-ось Том має зробити пропозицію. Однак він кидає Карину. У цей самий час у команді з’являється новий співробітник.

Мармадюк (США)

Тиждень кінопрем’єр потішить і найменших відвідувачів кінотеатрів. Комедійна анімаційна стрічка є продовженням однойменного мультфільму, який вийшов на екрани 2011 року. У основі сюжету — газетний комікс про родину, у якій живе великий пес. Короткі історії про чотирилапого друкувалися в одній з газет з 1954 по 2015 роки.

Нагадаємо, раніше ми писали про враження шоумена Андрія Бєднякова після перегляду докфільму "20 днів у Маріуполі". Також ми розповідали, які фільми вийшли в кінопрокат на День Незалежності України.