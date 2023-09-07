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Байопик о Соколовой, боевик с Беном Аффлеком и фильм ужасов о монахине: кинопремьеры недели

7 сентября 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Байопик о Соколовой, боевик с Беном Аффлеком и фильм ужасов о монахине: кинопремьеры недели
Кадр из фильма "Под гипнозом". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На этой неделе в украинский кинопрокат вышли пять фильмов. Среди них, в частности, вторая часть американского ужастика "Монахиня" и украинская драма "Я, Нина".

Новини.LIVE расскажет интересные факты о киноновинках.

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Монахиня 2 (США)

Фильм ужасов является продолжением одноименной ленты, вышедшей на экраны в 2018 году, а также девятым фильмом во франшизе "Вселенная заклятий". Оба фильма "Монахиня" являются спин-оффом "Заклятие-2".

К исполнению своей роли вернулась Таисса Фармига, украинка по происхождению и младшая сестра Веры Фармиги, играющая Лоррейн Ворен в других фильмах франшизы.

События фильма разворачиваются через 4 года после происходящего в предыдущей части.

Я, Нина (Украина)

Драма снята по мотивам личной истории борьбы журналистки и телеведущей Янины Соколовой с онкологией. Она знакомит зрителей с главной героиней — сильной личностью, красивой и успешной телеведущей Яниной Соколовой, в которую превратилась психолог, блогер и актриса Ксения Хижняк. Эта роль для нее стала дебютом в кино.

Основные съемки были завершены в марте 2021 года. К моменту начала полномасштабного вторжения постпродакшн был в разгаре. Чтобы закончить фильм, пришлось переехать сначала в Польшу, а затем в Германию.

Под гипнозом (США)

По сюжету детектив полиции Дэниел Рурк болезненно переживает исчезновение маленькой дочери. Однажды Рурк получает задачу вмешаться в ограбление банка. На месте он видит, как незнакомые между собой люди слаженно действуют в интересах преступников. Чтобы понять, что ими руководит, Рурк выходит на прорицательницу Дайану Крус.

Главные роли исполнили Бен Аффлек, Алисе Брага, Уильям Фахтнер и Джеки Эрл Гейли.

Король убийц (США)

Для команды высокопрофессиональных киллеров нет никаких границ. Они способны ликвидировать кого угодно независимо от того, в каком уголке мира тот вздумает скрываться. На этот раз у них есть задача уничтожить Йорга Дракоса. Он всегда считался лучшим из лучших, королем своего дела.

В конце концов попытка охотиться на него рано или поздно может превратиться в игру по его правилам. Роли исполнили Фрэнк Грилло, Стивен Дорфф, Ален Мусси и Мари Авгеропулос.

Погружение (Германия)

По сюжету, у сестер Дрю и Мэй есть общее увлечение, и на протяжении многих лет они посвящают этому общий отдых. Девушки любят погружаться на большую глубину. В этот раз для ныряния они выбрали безлюдную бухту, отдаленную от цивилизации. Сестры находились под водой уже довольно долго, когда со скал сдвинулись камни. Несколько валунов зажимают Мэй.

Напомним, ранее мы писали, какие фильмы вышли в украинский прокат на прошлой неделе. Также мы рассказывали, что украинский экшн "Довбуш" продолжает собирать миллионы в прокате.

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