Балакати, цілуватися, гуляти: Єфросиніна показала ідеальний день з чоловіком-військовим

Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Чоловік телеведучої Маші Єфросиніної, Тимур, вперше за півроку зустрівся з родиною. Як проводила час з коханим ведуча показала своїм фоловерам.

Відео Єфросиніна виклала у своєму Instagram.

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Маша Єфросина показала, як виглядає її вихідний під час зустрічі з чоловіком, який з початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ. На відео, яким поділилася Маша, вони разом з Тимуром готують сніданок, жартують та не забувають про інтимні моменти. А ввечері разом з сином гуляють центром Києва.

"Я раніше не любила неділі за їхню повільність та, як мені здавалося, нудну буденність…В ці десять днів разом мені хотілося лише одного - щоб така неспішна неділя була щодня: балакати, готувати, трохи працювати, щось дивитися, цілуватися, їсти та гуляти..Головне, разом…", — розповіла ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим.