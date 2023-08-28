Говорить, целоваться, гулять: Ефросинина показала идеальный день с мужем-военным

Телеведущая Маша Ефросинина. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Муж телеведущей Маши Ефросининой, Тимур, впервые за полгода встретился с семьей. Как проводила время с любимым ведущая показала своим фолловерам.

Видео Ефросинина выложила в своем Instagram.

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Маша Ефросина показала, как выглядит ее выходной во время встречи с мужем, который с начала полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ. На видео, которым поделилась Маша, они вместе с Тимуром готовят завтрак, шутят и не забывают об интимных моментах. А вечером вместе сыном Александром гуляют по вечернему Киеву.

"Я раньше не любила воскресенья за их медлительность и, как мне казалось, скучную обыденность...В эти десять дней вместе мне хотелось только одного — чтобы такое неспешное воскресенье было каждый день: болтать, готовить, немного работать, что-то смотреть, целоваться, есть и гулять...Главное, вместе…", — рассказала ведущая.

Ранее Маша Ефросинина прокомментировала 500 дней полномасштабной войны в Украине. Звезда телевидения призналась, что она, как и миллионы украинцев, изменилась навсегда.

Напомним, Маша Ефросинина умилила редкой встречей сына с отцом-военным.