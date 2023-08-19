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"Серце рветься на частини": Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим

19 серпня 2023 14:42
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Серце рветься на частини": Маша Єфросиніна розчулила рідкісною зустріччю сина з батьком-військовим
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Маша Єфросиніна показала емоційну зустріч чоловіка Тимура з їхнім сином. Батько побачив сина лише втретє за пів року.

Про це Єфросиніна розповіла у своєму Instagram.

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Щаслива Єфросиніна

Маша Єфросина ріко ділиться подробицями стосовно сімейного життя. Але цього разу зірка зробила виключення і показала зустріч коханого чоловіка з їхнім сином. Тимур з початку повномасштабного вторгнення служить у лавах ЗСУ.

"Я не знаю, що написати…Що моє серце рветься на частини в кожну таку їх зустріч? — Але ж ці слова не відобразять силу моїх почуттів…Що це лише третя їхня зустріч за півтора роки? — То ж в ці слова не вкладуться всі зміни, яких зазнала наша сімʼя...Що я живу цими моментами? — Але ж це все одно красномовно не пояснить, наскільки мені всередині стало байдуже на багато чого із зовнішнього життя, коментарів про яке ви часто від мене чекаєте…Але ж саме сьогодні я щаслива. І це, мабуть що, зрозуміє кожна українка, якій ці моменти знайомі…", — прокоментувала чутливе відео Єфросиніна.

 

Раніше ведуча зізналася, що хоче "послати" коментаторів у соціальній мережі, які безцеремонно втручаються у її особистий простір.

"Я вирішила, що не буду про це говорити. А є інший бік, реакція близьких людей, друзів, з якими збираємося за одним столом. Вони питають про Тимура, і я розповідаю, вони ніяковіють, їм важко, не знають, як поводитися, і це теж нормально. Ніхто не винний з них, що це був його особистий вибір. Ніхто не винен, що вони не такі як він, а він не такий як вони, і я нікого не повинна виправдовувати. Тимур вже рік "там", і мій чоловік досяг "там" неймовірних результатів, і я морально готуюся про них розповісти, бо я страшенно ним пишаюся", — говорить ведуча.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні.

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