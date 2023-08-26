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Маша Єфросиніна пояснила, чому відпустила 9-річного сина навчатися стріляти

26 серпня 2023 13:27
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Маша Єфросиніна пояснила, чому відпустила 9-річного сина навчатися стріляти
Телеведуча Маша Єфросиніна. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Телеведуча Маша Єфросиніна пояснивіла, чому віддала дев’ятирічного сина Сашка на стрільбу. Хлопчик днями відсвяткував дев'ятий день народження.

Про це ведуча повідомила у своєму Instagram.

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Зіркова відповідь

У день народження сина ведуча з чоловіком влаштували для дитини сюрприз. Сашко пішов на тренування зі стрільби у тир. Заняття було під наглядом інструктора.

 

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Телеведуча Маша Єфросиніна пояснила свій подарунок сину на день народження. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

 

Телеведуча привітала сина Сашка з днем народження. Фото: instagram.com/mashaefrosinina/

Не всі підписники Єфросиніної зрозуміли такий вибір подарунка для дитини. Але Маша вважає, що війна в Україні змушує її підготувати сина до всього.

"Хтось писав, що не треба підпускати дітей до навчання стріляти. Вважаю, що поки існує отс*сія, то треба...Бо дітей травмує не навчання самозахисту, а шість скажених сирен на день", — пернеконана Маша.

Маша Єфросиніна показала, що син з першого заняття продемонстрував непогану майстерність у стрільбі. Сашко вправно влучив у мішені та похвалився результатом.

Раніше Маша Єфросиніна прокоментувала 500 днів повномасштабної війни в Україні. Зірка телебачення зізналася, що вона, як і мільйони українців, змінилася назавжди.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна утрималася від коментарів щодо останніх подій у культурному просторі Україні.

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