Джастін Балдоні вимагає 400 млн доларів від Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса

Голлівудський режисер, актор Джастін Балдоні. Фото: Instagram/justinbaldoni

Голлівудський режисер, актор Джастін Балдоні подав позов до суду на зіркове подружжя акторів Блейк Лайвлі та Раяна Рейнольдса. Він вимагає від них 400 млн доларів компенсації. І робить це не один.

Про це повідомляє видання People.

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Адвокати 40-річного актора й режисера подали позов на суму 400 мільйонів доларів у Південному окрузі Нью-Йорка від імені Бальдоні, продюсера Джеймі Гіта, публіциста Дженніфер Абель і кризового публіциста Мелісси Нейтан. Вони стверджують, що 37-річна Лайвлі вживала заходів, щоб отримати контроль над фільмом "Покинь, якщо кохаєш".

Вони вимагають цю суму від Лайвлі, Рейнольдса, їхнього піарника Леслі Слоун і PR-фірми Слоуна Vision PR, Inc. Текст позову становив 179 сторінок. На них Бальдоні та його представники описують, як Лайвлі та Рейнольдс нібито зводили наклеп на режисера, втручалися у його приватне життя, порушили угоди про добросовісність і чесність.

"Цей позов є судовим позовом, заснованим на величезній кількості непідроблених доказів, які детально описують двосторонні спроби Блейк Лайвлі та її команди знищити Джастіна Бальдоні, його команду та їхні відповідні компанії шляхом поширення грубо відредагованих, необґрунтованих даних", — сказав у своїй заяві адвокат Бальдоні, Браян Фрідман.

Ані Блейк Лавлі, ані Рейнольдс поки судовий позов не прокоментували. Зазначимо, що до цього Лайвлі звинуватила Бальдоні в сексуальних домаганнях. Під час зйомок Джастіна просили не показувати акторці "оголені відео або зображення жінок", припинити згадувати минулу "порнозалежність" і сексуальні успіхи.

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