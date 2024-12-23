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Рейнольдс заблокував напарника Блейк Лайвлі в популярному фільмі

23 грудня 2024 07:49
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор
Раян Рейнольдс заблокував  Джастіна Бальдоні через домагання Блейк Лайвлі
Голлівудські актори Раян Рейнольдс та Блейк Лайвлі. Фото: Instagram/blakelively
Євген Берестюк - Редактор
Євген Берестюк
Редактор

В Голлівуді набирає обертів скандал за участі акторки Блейк Лавлі та режисера, її партнера за фільмом "Покинь, якщо кохаєш" Джастіна Бальдоні. Вона звинуватила колегу в сексуальних домаганнях під час зйомок стрічки. На це відреагував чоловік Блейк Лавлі, актор, продюсер Раян Рейнольдс.

Про це повідомляє видання Page Six

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Раян Рейнольдс заблокував  Джастіна Бальдоні

Раян Рейнольдс заблокував відомого режисера в соціальних мережах за кілька місяців до того, як Блейк Лайвлі подала проти нього скаргу на сексуальні домагання. На підставі обміну текстовими повідомленнями, отриманими Page Six, 40-річний Балдоні в травні помітив, що 48-річний чоловік акторки заблокував його та його продюсерську компанію Wayfarer Studios в Instagram.

Бальдоні розглядав ймовірні заяви з боку Лайвлі. Разом з командою він продумував поведінку після звинувачень у свій бік. 

"Ми повинні мати план, якщо вона зробить те саме, коли фільм вийде на екрани. Просто хочу, щоб у вас був план. Завдяки планам я відчуваю себе спокійніше", — написав Бальдоні своєму піарнику. 

Лайвлі звинуватив Бальдоні в сексуальних домаганнях у п’ятницю, 20 грудня, через кілька місяців після того, як їхній фільм "Покинь, якщо кохаєш" дебютував на тлі чуток про серйозні проблеми між парою. Під час зйомок Джастіна просили не показувати акторці "оголені відео або зображення жінок", припинити згадувати минулу "порнозалежність" і сексуальні успіхи.

Нагадаємо, раніше ми писали, що адвокат репера Jay-Z заперечує дружбу з продюсером P. Diddy. Також ми розповідали про самотність голлівудської акторки Анджеліни Джолі.

скандал Голлівуд актори закордонні зірки Блейк Лайвлі

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