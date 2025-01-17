Джастин Балдони требует 400 млн долларов от Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса

Голливудский режиссер, актер Джастин Балдони. Фото: Instagram/justinbaldoni

Голливудский режиссер, актер Джастин Балдони подал иск в суд на звездную пару актеров Блейк Лайвли и Райана Рейнольдса. Он требует от них 400 млн долларов компенсации. И делает это не один.

Об этом сообщает издание People.

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Адвокаты 40-летнего актера и режиссера подали иск на сумму 400 миллионов долларов в Южном округе Нью-Йорка от имени Бальдони, продюсера Джейми Гита, публициста Дженнифер Абель и кризисного публициста Мелиссы Нейтан. Они утверждают, что 37-летняя Лайвли принимала меры, чтобы получить контроль над фильмом "Брось, если любишь".

Они требуют эту сумму от Лайвли, Рейнольдса, их пиарщика Лесли Слоун и PR-фирмы Слоуна Vision PR, Inc. Текст иска составил 179 страниц. На них Бальдони и его представители описывают, как Лайвли и Рейнольдс якобы клеветали на режиссера, вмешивались в его частную жизнь, нарушили соглашения о добросовестности и честности.

"Этот иск является судебным иском, основанным на огромном количестве неподдельных доказательств, которые подробно описывают двусторонние попытки Блейк Лайвли и ее команды уничтожить Джастина Бальдони, его команду и их соответствующие компании путем распространения грубо отредактированных, необоснованных данных", — сказал в своем заявлении адвокат Бальдони, Брайан Фридман.

Ни Блейк Лавли, ни Рейнольдс пока судебный иск не прокомментировали. Отметим, что до этого Лайвли обвинила Бальдони в сексуальных домогательствах. Во время съемок Джастина просили не показывать актрисе "обнаженные видео или изображения женщин", прекратить упоминать прошлую "порнозависимость" и сексуальные успехи.

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