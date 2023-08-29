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"Барбі" Марго Роббі продемонструвала жіночні форми у купальнику

29 серпня 2023 14:00
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Барбі" Марго Роббі продемонструвала жіночні форми у купальнику
Акторка Марго Роббі. Фото: Backgrid
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка фільму "Барбі" Марго Роббі насолодилася відпочинком на пляжі зі своїм чоловіком Томом Акерлі в Греції. 33-річна австралійська актриса мала неймовірний вигляд, демонструючи свою фігуру в білому купальнику.

Про це пише Daily Mail.

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33-річна актриса обрала для відпустки купальник бренду Нормі Камалі за 150 доларів. Компанію на відпочинку зірці склав чоловік, до якого вона демонструвала теплі почуття.

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Backgrid

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Backgrid

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Backgrid
Акторка Марго Роббі. Фото: Backgrid

 

Акторка Марго Роббі. Фото: Backgrid

Фото потрапили у мережу і здійняли фурор серед прихильників акторки:

  • "Вражаюча, бездоганна і природна, ось як зірка вищого класу носить правильний купальний костюм. Жодного силікону, ботокса чи філерів".
  • "Вау...ви дійсно можете побачити зморшки, коли вона мружиться, що означає відсутність ботокса...".
  • "Боже мій, вона від природи красива".
  • "Чудово виглядає, вона талановита, працьовита і, здається, має дуже щасливе особисте життя".

Європейські канікули Роббі настали після того, як вона заробила 50 мільйонів доларів за свій новий фільм "Барбі", у якому вона зіграла головну роль.

Роббі продюсувала фільм через свою продюсерську компанію LuckyChap Entertainment. Компанія LuckyChap, яку Роббі заснувала у 2014 році разом з чоловіком та друзями Джосі Макнамарою та Софією Керр, також випустила серіали "Молода жінка, що багато обіцяє", "Дикі птахи" та серіал "Покоївка".

Режисерка Грета Гервіг, ймовірно, теж отримає бонуси через неймовірний успіх "Барбі". Режисерка увійшла в історію за фільм, який перевищив понад 1 мільярд доларів світових касових зборів, ставши першим фільмом, знятим виключно жінкою.

Нагадаємо, дружина Зінченка вразила схожістю з "Барбі" Марго Роббі.

Раніше Камалія підкорила Італію піснею, яка могла стати саундтреком для "Барбі".

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