"Барби" Марго Робби продемонстрировала женственные формы в купальнике
Актриса фильма "Барби" Марго Робби насладилась отдыхом на пляже со своим мужем Томом Акерли в Греции. 33-летняя австралийская актриса выглядела невероятно, демонстрируя свою фигуру в белом купальнике.
Об этом пишет Daily Mail.
Природная красота
33-летняя актриса выбрала для отпуска купальник бренда Норми Камали за 150 долларов. Компанию на отдыхе звезде составил муж, с которому она демонстрировала теплые чувства.
Фото попали в сеть и произвели фурор среди поклонников актрисы:
- "Впечатляющая, безупречная и естественная, вот как звезда высшего класса носит правильный купальный костюм. Никакого силикона, ботокса или филеров".
- "Вау...вы действительно можете увидеть морщины, когда она жмурится, что означает отсутствие ботокса...".
- "Боже мой, она от природы красива".
- "Отлично выглядит, она талантлива, трудолюбива и, кажется, имеет очень счастливую личную жизнь".
Европейские каникулы Робби наступили после того, как она заработала 50 миллионов долларов за новый фильм "Барби", в котором сыграла главную роль.
Робби продюсировала фильм через свою продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment. Компания LuckyChap, которую Робби основала в 2014 году вместе с мужем и друзьями Джоси Макнамарой и Софией Керр, также выпустила сериалы "Молодая многообещающая женщина", "Дикие птицы" и сериал "Горничная".
Режиссер Грета Хервиг, вероятно, тоже получит бонусы из-за невероятного успеха "Барби". Режиссер вошла в историю за фильм, который превысил более 1 миллиарда долларов мировых кассовых сборов, став первым фильмом, снятым исключительно женщиной.
Напомним, жена Зинченко поразила сходством с "Барби" Марго Робби.
Ранее Камалия покорила Италию песней, которая могла бы стать саундтреком для "Барби".