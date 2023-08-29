"Барби" Марго Робби продемонстрировала женственные формы в купальнике

Актриса Марго Робби. Фото: Backgrid

Актриса фильма "Барби" Марго Робби насладилась отдыхом на пляже со своим мужем Томом Акерли в Греции. 33-летняя австралийская актриса выглядела невероятно, демонстрируя свою фигуру в белом купальнике.

Об этом пишет Daily Mail.

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33-летняя актриса выбрала для отпуска купальник бренда Норми Камали за 150 долларов. Компанию на отдыхе звезде составил муж, с которому она демонстрировала теплые чувства.

Актриса Марго Робби. Фото: Backgrid

Актриса Марго Робби. Фото: Backgrid

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Актриса Марго Робби. Фото: Backgrid

Актриса Марго Робби. Фото: Backgrid

Фото попали в сеть и произвели фурор среди поклонников актрисы:

"Впечатляющая, безупречная и естественная, вот как звезда высшего класса носит правильный купальный костюм. Никакого силикона, ботокса или филеров".

"Вау...вы действительно можете увидеть морщины, когда она жмурится, что означает отсутствие ботокса...".

"Боже мой, она от природы красива".

"Отлично выглядит, она талантлива, трудолюбива и, кажется, имеет очень счастливую личную жизнь".

Европейские каникулы Робби наступили после того, как она заработала 50 миллионов долларов за новый фильм "Барби", в котором сыграла главную роль.

Робби продюсировала фильм через свою продюсерскую компанию LuckyChap Entertainment. Компания LuckyChap, которую Робби основала в 2014 году вместе с мужем и друзьями Джоси Макнамарой и Софией Керр, также выпустила сериалы "Молодая многообещающая женщина", "Дикие птицы" и сериал "Горничная".

Режиссер Грета Хервиг, вероятно, тоже получит бонусы из-за невероятного успеха "Барби". Режиссер вошла в историю за фильм, который превысил более 1 миллиарда долларов мировых кассовых сборов, став первым фильмом, снятым исключительно женщиной.

Напомним, жена Зинченко поразила сходством с "Барби" Марго Робби.

Ранее Камалия покорила Италию песней, которая могла бы стать саундтреком для "Барби".