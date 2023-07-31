Справжня Барбі: дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі

Дружина Олександра Зінченка, Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Футболіст Олександр Зінченка скоро вдруге стане батьком. Його дружина Влада на останніх тижнях вагітності вразила образом в стилі барбікор.

Фото Влада Зінченко, опублікувала у своєму Instagram.

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Влада Зінченко у стилі барбікор

Влада на новому знімку позує у рожевій спідниці, рожевому піджаку та рожевих балетках. Доповнила образ рожевими аксесуарами.

Прихильники були в захваті від фото і відзначили її схожість з акторкою, виконавицею головної ролі у фільмі "Барбі" Марго Роббі: "Українська версія Барбі", "Ось це справжня Барбі".

Дружина Олександра Зінченка, Влада Зінченко. Фото: instagram.com/v.lada_sedan/

Влада та Олександр Зінченки чекають на другу донечку. Нещодавно Влада поділилася подробицями своєї другої вагітності, яка, за словами жінки, дається їй непросто.

"Вона вкрай відрізняється від першої, чому я дуже сильно здивована, адже різниця в цих періодах в мене рівно два роки. Зараз я розумію, що з Євою я, здається, і вагітною ніби не була. Я не знала що таке токсикоз, що таке втома, що таке відсутність сну в останньому триместрі та ряд інших "приємностей". Та що тут довго говорити, якщо на 8-му місяці я ще працювала на Євро, носила підбори і кожні кілька днів мала переліт ( загалом за вагітність в мене їх було близько 30)", — пригадує Влада.

Жінка розповіла, що спорт, прогулянки та басейн зробили свою справу: в сумі вона мала лише до 10 кілограмів набраної ваги.

"Цього разу ж я відчула і приміряла на собі історії багатьох моїх подруг: ТОКСИКОЗ з 6-го по 13 тиждень. Я як згадую, мені досі стає зле. Втрата ваги, кілька разів свідомості, крапельниці і навіть разок карета швидкої. Звідси і режим "лінивця" тижня так до 20 точно, а потім режим "їсти все шо бачу". Особливою любов’ю користувались булки, шоколад, і вершкове масло. А ще краще три в одному! Саші звісно ж не дозволяла митись гелем для душу (тому якщо десь в січні- лютому Зінченко не дуже пахнув, це моя провина) про парфуми, свічки і всілякі пахучки в домі я взагалі мовчу. Щодо спорту, то якісь мінімальні натяки на нього з’явились вже в останні тижні. Роблю базовий комплекс вправ і згадую правильне дихання", — розповіла Влада.

Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі. У Влади та Олександра у 2021 році народилася старша донька Єва, дівчинка також має свій Instagram.

Раніше Зінченко влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною.

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