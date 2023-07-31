Справжня Барбі: дружина Зінченка вразила схожістю з Марго Роббі
Футболіст Олександр Зінченка скоро вдруге стане батьком. Його дружина Влада на останніх тижнях вагітності вразила образом в стилі барбікор.
Фото Влада Зінченко, опублікувала у своєму Instagram.
Влада Зінченко у стилі барбікор
Влада на новому знімку позує у рожевій спідниці, рожевому піджаку та рожевих балетках. Доповнила образ рожевими аксесуарами.
Прихильники були в захваті від фото і відзначили її схожість з акторкою, виконавицею головної ролі у фільмі "Барбі" Марго Роббі: "Українська версія Барбі", "Ось це справжня Барбі".
Влада та Олександр Зінченки чекають на другу донечку. Нещодавно Влада поділилася подробицями своєї другої вагітності, яка, за словами жінки, дається їй непросто.
"Вона вкрай відрізняється від першої, чому я дуже сильно здивована, адже різниця в цих періодах в мене рівно два роки. Зараз я розумію, що з Євою я, здається, і вагітною ніби не була. Я не знала що таке токсикоз, що таке втома, що таке відсутність сну в останньому триместрі та ряд інших "приємностей". Та що тут довго говорити, якщо на 8-му місяці я ще працювала на Євро, носила підбори і кожні кілька днів мала переліт ( загалом за вагітність в мене їх було близько 30)", — пригадує Влада.
Жінка розповіла, що спорт, прогулянки та басейн зробили свою справу: в сумі вона мала лише до 10 кілограмів набраної ваги.
"Цього разу ж я відчула і приміряла на собі історії багатьох моїх подруг: ТОКСИКОЗ з 6-го по 13 тиждень. Я як згадую, мені досі стає зле. Втрата ваги, кілька разів свідомості, крапельниці і навіть разок карета швидкої. Звідси і режим "лінивця" тижня так до 20 точно, а потім режим "їсти все шо бачу". Особливою любов’ю користувались булки, шоколад, і вершкове масло. А ще краще три в одному! Саші звісно ж не дозволяла митись гелем для душу (тому якщо десь в січні- лютому Зінченко не дуже пахнув, це моя провина) про парфуми, свічки і всілякі пахучки в домі я взагалі мовчу. Щодо спорту, то якісь мінімальні натяки на нього з’явились вже в останні тижні. Роблю базовий комплекс вправ і згадую правильне дихання", — розповіла Влада.
Олександр Зінченко та Влада Седан публічно оголосили про свої стосунки у 2019 році. Пропозицію своїй коханій Зінченко зробив на полі НСК "Олімпійський". Весілля пара зіграла двічі. У Влади та Олександра у 2021 році народилася старша донька Єва, дівчинка також має свій Instagram.
Раніше Зінченко влаштував ніжну фотосесію з вагітною дружиною.
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