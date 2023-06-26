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"Барбі" Марго Роббі викликала фурор на червоній доріжці

26 червня 2023 16:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Барбі" Марго Роббі викликала фурор на червоній доріжці
Акторка Марго Робби. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Марго Роббі завітала на чергову прес-подію з нагоди скорого виходу фільму "Барбі". Компанію акторці склали: виконавець ролі Кена Райан Ґослінг, режисер фільму Грета Гервіг, чоловік Марго Том Акерлі та інші.

Про це пише Daily Mail.

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Марго Роббі вбралася відповідно своєму персонажу Барбі. У Беверлі-Гіллз актриса позувала на тлі рожевого кабріолету в міні-сукні від Valentino.

42-річний Райан Ґослінг, який зіграв у фільмі Кена, з'явився на заході у світло-лимонному кардигані та чорних джинсах.

Раян Ґослінг та Марго Роббі. Фото: Reuters

 

Марго Роббі. Фото: Reuters

 

Раян Ґослінг та Марго Роббі. Фото: Reuters

 

Картина розповідає про пригоди легендарної ляльки Барбі, яка втомилася бути ідеальною та вирушила у світ реальних людей. Компанію у цьому їй склав Кен.

На роль Барбі, крім Марго Роббі, розглядали Галь Гадот, Дуа Ліпу, Шерон Руні, Анну Круз Кейн та інших красунь. Та саме Роббі, на думку творців, прекрасно вписувалася в роль стереотипної Барбі.

Марго Роббі не намагалася бути сексуальною у кадрі.

"Барбі — це пластикова лялька. У неї немає репродуктивних органів, а значить, і сексуальних бажань. Їй завжди нав'язували сексуальність. Так, вона носить коротенькі спіднички, але лише тому, що це весело та вони рожеві. Не тому що вона хоче, щоб бачили її оголені сідниці", — переконана Марго Роббі.

Нагадаємо, у середині літа у світовий прокат, зокрема й український, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські зірки Марго Роббі та Раян Ґослінґ. Творці стрічки підігрівають інтерес до майбутньої прем’єри та розповідають цікаві факти.

Раніше ексдружина ведучого Микити Добриніна, блогерка Даша Квіткова влаштувала яскраву фотосесію. Дівчина на хвилі популярності фільму про Барбі знялась у ляльковому образі, демонструючт сталевий прес.

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