"Барби" Марго Робби вызвала фурор на красной дорожке

Актриса Марго Робби. Фото: Reuters

Актриса Марго Робби посетила очередное пресс-событие по случаю скорого выхода фильма "Барби". Компанию актрисе составили: исполнитель роли Кена Райан Гослинг, режиссер фильма Грета Гервиг, муж Марго Том Акерли и другие.

Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби нарядилась соответственно своему персонажу Барби. В Беверли-Хиллз актриса позировала на фоне розового кабриолета в мини-платье от Valentino.

42-летний Райан Гослинг, сыгравший в фильме Кена, появился на мероприятии в светло-лимонном кардигане и черных джинсах.

Райан Гослинг и Марго Робби. Фото: Reuters

Марго Робби. Фото: Reuters

Райан Гослинг и Марго Робби. Фото: Reuters

Картина рассказывает о приключениях легендарной куклы Барби, которая устала быть идеальной и отправилась в мир реальных людей. Компанию в этом ей составил Кен.

На роль Барби кроме Марго Робби рассматривали Галь Гадот, Дуа Липу, Шэрон Руни, Анну Круз Кейн и других красавиц. Но именно Робби, по мнению создателей, прекрасно вписывалась в роль стереотипной Барби.

Марго Робби не пыталась быть сексуальной в кадре.

"Барби — это пластиковая кукла. У нее нет репродуктивных органов, а значит, и сексуальных желаний. Ей всегда навязывали сексуальность. Да, она носит коротенькие юбочки, но только потому, что это весело и они розовые. Не потому что она хочет, чтобы видели ее обнаженные ягодицы", — уверена Марго Робби.

Напомним, в середине лета в мировой прокат, включая украинский, выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". Главные роли в нем сыграли голливудские звезды Марго Робби и Райан Гослинг. Создатели фильма подогревают интерес к будущей премьере и рассказывают интересные факты.

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