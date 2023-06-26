Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Барби" Марго Робби вызвала фурор на красной дорожке arrow

"Барби" Марго Робби вызвала фурор на красной дорожке

26 июня 2023 16:45
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Барби" Марго Робби вызвала фурор на красной дорожке
Актриса Марго Робби. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Марго Робби посетила очередное пресс-событие по случаю скорого выхода фильма "Барби". Компанию актрисе составили: исполнитель роли Кена Райан Гослинг, режиссер фильма Грета Гервиг, муж Марго Том Акерли и другие.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Розовая сказка

Марго Робби нарядилась соответственно своему персонажу Барби. В Беверли-Хиллз актриса позировала на фоне розового кабриолета в мини-платье от Valentino.

42-летний Райан Гослинг, сыгравший в фильме Кена, появился на мероприятии в светло-лимонном кардигане и черных джинсах.

Райан Гослинг и Марго Робби. Фото: Reuters

 

Марго Робби. Фото: Reuters

 

Райан Гослинг и Марго Робби. Фото: Reuters

 

Картина рассказывает о приключениях легендарной куклы Барби, которая устала быть идеальной и отправилась в мир реальных людей. Компанию в этом ей составил Кен.

На роль Барби кроме Марго Робби рассматривали Галь Гадот, Дуа Липу, Шэрон Руни, Анну Круз Кейн и других красавиц. Но именно Робби, по мнению создателей, прекрасно вписывалась в роль стереотипной Барби.

Марго Робби не пыталась быть сексуальной в кадре.

"Барби — это пластиковая кукла. У нее нет репродуктивных органов, а значит, и сексуальных желаний. Ей всегда навязывали сексуальность. Да, она носит коротенькие юбочки, но только потому, что это весело и они розовые. Не потому что она хочет, чтобы видели ее обнаженные ягодицы", — уверена Марго Робби.

Напомним, в середине лета в мировой прокат, включая украинский, выйдет долгожданный романтический комедийный фильм "Барби". Главные роли в нем сыграли голливудские звезды Марго Робби и Райан Гослинг. Создатели фильма подогревают интерес к будущей премьере и рассказывают интересные факты.

Раньше, экс-супруга ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз