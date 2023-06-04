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Творці фільму "Барбі" викликали ажіотаж та дефіцит на один з товарів

4 червня 2023 11:40
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Творці фільму "Барбі" викликали ажіотаж та дефіцит на один з товарів
Кадр з фільму "Барбі". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

В середині літа у світовий прокат, зокрема й український, вийде довгоочікуваний романтичний комедійний фільм "Барбі". Головні ролі в ньому зіграли голлівудські зірки Марго Роббі та Раян Ґослінґ. Творці стрічки підігрівають інтерес до майбутньої прем’єри та розповідають цікаві факти. 

Один з таких розповіла художниця-постановниця Сара Грінвуд повідомляє видання Architectural Digest.

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Дефіцит фарби

Вона зазначила, що стилістика фільму та необхідні для виробництва декорацій фарби викликали ажіотаж навколо флуоресцентної рожевої фарби Rosco. Робота над стрічкою навіть призвела до її тимчасового дефіциту на міжнародному ринку.

"У світі закінчився рожевий колір", — з гумором повідомила Грінвуд.

Дизайнери та автори картини черпали натхнення для декорацій у модернізмі Палм-Спрінгсу середини 20 століття. Кімнати так званого Будинку мрії спеціально зробили відносно маленькими, щоб досягти унікального візуального ефекту.

Основним елементом не тільки цього будинку, але й  безлічі інших декорацій для фільму, став яскраво-рожевий колір.

"Стеля насправді досить низька, а щоб перетнути кімнату потрібно лише кілька кроків. Це створює дивний ефект, коли актори здаються більшими у конкретному просторі, але маленькими у загальній картині. Мені хотілося, щоб рожевий був дуже яскравим", — зізналась режисерка стрічки, Грета Гервіг.

Будинок мрії з фільму "Барбі". Фото: Google
Будинок мрії з фільму "Барбі". Фото: Google

Нагадаємо, раніше ми писали, що Марго Роббі та Раян Ґослінґ у яскравих образах відвідали CinemaCon у Лас-Вегасі (США). Також ми розповідали про оновлену версію про Русалоньку, яку вперше виконала темношкіра акторка, та інші кінопрем'єри, які нещодавно вийшли на великі екрани в Україні.

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