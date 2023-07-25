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Барбі нокаутувала "Аватар" в українському прокаті: скільки зібрала за перші вихідні

25 липня 2023 16:24
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Барбі нокаутувала "Аватар" в українському прокаті: скільки зібрала за перші вихідні
Кадр з фільму "Барбі". Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У світовому кінопрокаті пальму першості захопила стрічка "Барбі" режисерки Грети Ґервіг. Фільм вже встановив декілька рекордів. Тішать продюсерів й показники касових зборів в Україні. Стало відомо, скільки фільм з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом в головних ролях зібрав в нашій країні. 

Про це повідомляє у соцмережах Warner Bros. Pictures Україна.

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Стрічка "Барбі" отримала найвищий результат касових зборів за перший вікенд після початку повномасштабної війни в Україні. З 19 липня по 23 липня фільм зібрав 33,2 млн гривень. За цей період "Барбі" переглянули майже 227 тисяч глядачів. 

Результат касових зборів на початку прокату фільму режисерки Ґрети Ґервіґ обійшов результат стрічки "Аватар: Шлях води" Джеймса Кемерона, який був попереднім лідером. В Україні премʼєра оскароносного режисера відбулася 12 грудня минулого року. За перший вікенд стрічка зібрала 25,8 млн гривень і її переглянули 158 тисяч глядачів. 

Касові збори фільму "Барбі" у світі за перший вікенд показали рекордні 337 млн доларів: 155 млн доларів на ринку США і Канади та 182 млн доларів на міжнародному ринку. 

Нагадаємо, раніше ми писали, про співака Сема Сміта в оверсайзі та інші епатажні образи гостей прем'єри "Барбі" в Лондоні. Також ми розповідали, що телеведуча Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу.

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