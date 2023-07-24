Фільм про Барбі встановив історичний рекорд

Марго Роббі зіграла головну роль у стрічці про Барбі. Фото: Reuters

Режисерка Грета Ґервіг побила рекорд серед режисерів-жінок. Її фільм про ляльку Барбі зібрав неймовірну касу.

Про це пише hollywoodreporter.com.

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Фільм про Барбі зібрав приблизно 155 мільйонів доларів у прокаті в Північній Америці протягом вихідних 21-23 липня, історична сума, яка легко перевершує 103,3 доларів США прем’єри "Диво-жінки" Петті Дженкінс. У 2019 році "Капітан Марвел" дебютував з 153 мільйонами доларів. Співрежисерами фільму стали Анна Боден і Раян Флек.

Барбі стала найкращим дебютом року на сьогоднішній день, а також одним із найкращих дебютів з часів пандемії, і цими вихідними вона перевершила "Опенгеймера" Крістофера Нолана.

Жінки різного віку та дівчата становили майже 70 відсотків аудиторії, згідно з опитуваннями.

Це третій повнометражний фільм Ґервіґ після її фільму 2017 року "Леді Пташка", який став її повнометражним дебютом та отримав п’ять найкращих номінацій на "Оскар", включаючи найкращу режисуру та найкращий повнометражний фільм. Картина зібрала 80 мільйонів доларів у світовому прокаті, що є зірковим показником для інді-фільму. Наступною режисерською роботою Ґервіг стала адаптація фільму "Маленькі жінки" від Sony у 2019 році, який під час різдвяних свят зібрав у країні 16,8 мільйонів доларів, а в усьому світі заробив 218,8 мільйонів доларів. "Маленькі жінки" також принесла Ґервіґ номінацію на "Оскар" за найкращий адаптований сценарій.

Раніше розгорівся гучний скандал навколо серіалу "СМТ Інгулець", на створення якого виділили з держбюджету 33 мільйони гривень. Ведуча Леся Нікітюк відреагувала на історію в образі ляльки Барбі.

Нагадаємо, нещодавно у світовий прокат вийшла картина про ляльку "Барбі". Мода на барбікор заполонила світ, і додаток "Дія" теж не встояв.