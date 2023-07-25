Барби нокаутировала "Аватар" в украинском прокате: сколько собрала за первые выходные

Кадр из фильма "Барби". Фото: Google

В мировом кинопрокате пальму первенства захватила картина "Барби" режиссера Греты Гервиг. Фильм уже установил несколько рекордов. Радуют продюсеров и показатели кассовых сборов в Украине. Стало известно, сколько фильм с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях собрал в нашей стране.

Об этом сообщает в соцсетях Warner Bros. Pictures Украина.

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Лента "Барби" получила самый высокий результат кассовых сборов за первый уикенд после начала полномасштабной войны в Украине. С 19 июля по 23 июля фильм собрал 33,2 млн гривен. За этот период "Барби" посмотрели около 227 тысяч зрителей.

Результат кассовых сборов в начале проката фильма режиссера Греты Гервиг обошел результат ленты "Аватар: Путь воды" Джеймса Кэмерона, бывшего предыдущего лидера. В Украине премьера оскароносного режиссера прошла 12 декабря прошлого года. За первый уикенд лента собрала 25,8 млн гривен и ее просмотрели 158 тысяч зрителей.

Кассовые сборы фильма "Барби" в мире за первый уикенд показали рекордные 337 млн долларов: 155 млн долларов на рынке США и Канады и 182 млн долларов на международном рынке.

Напомним, ранее мы писали о певце Сэме Смите в оверсайзе и других эпатажных образах гостей премьеры "Барби" в Лондоне. Также мы рассказывали, что телеведущая Леся Никитюк развеселила украинцев продолжением Барби-сериала.