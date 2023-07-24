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Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу

24 липня 2023 14:23
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Леся Нікітюк розвеселила українців продовженням свого Барбі-серіалу
Телеведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Леся Нікітюк після виходу фільму "Барбі" не втрималася від власної пародії. Телеведуча приміряла образ ляльки у власному серіалі.

Новим роликом Леся поділилася у своєму Instagram.

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В першій частині "серіалу" ляльки: Барбі та Пупс обговорили свій одяг та хлопців. Тепер розповіли про нездоровий секрет стрункої фігури Барбі.

 

 

Телеведуча Леся Нікітюк порадувала новим Інста-серіалом. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

За сюжетом Леся Нікітюк грає Барбі, а акторка театру "Чорний квадрат" Ірина Гатун — пупса. Обидві ляльки стоять у коробках на полиці магазину, ведуть діалог та чекають, коли на них знайдеться покупець.

"Зняли серіал по бартеру, з Держбюджету грошей не брали. Актори працюють за лайки", — прокоментувала відео Леся Нікітюк.

Підписники були у захваті від обох роликів і попросили телеведучу не зупинятися. Дехто навіть назвав Нікітюк кращою за зірку оригінальної "Барбі" Марго Роббі.

Нагадаємо, режисерка Грета Ґервіг побила рекорд серед режисерів-жінок. Її фільм про ляльку Барбі зібрав неймовірну касу.

Раніше Едгар Камінський розповів, чи робила "Барбі" Марго Роббі пластичні операції.

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