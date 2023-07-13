Сем Сміт в оверсайзі та інші епатажні образи гостей прем'єри "Барбі" в Лондоні: фото

Співак Сем Сміт. Фото: Reuters

Вже наступного тижня, 20 липня, у світовий прокат вийде комедійний фільм "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Ґослінґом в головних ролях. Кінозірки продовжують виснажливий промотур. Після прем’єри в Каліфорнії, команда фільму прилетіла у Лондон (Велика Британія).

Новини.LIVE покаже, хто завітав на зірковий світський захід та в яких образах.

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Сем Сміт без епатажу

31-річний співак, який виконав саундтрек фільму, завітав на червону, а якщо точніше, рожеву доріжку в оверсайз одязі. Епатувати публіку у відвертих образах, як на своїх концертах, Сміт не став. Для прем’єри Сем обрав великий синій світшот і широкі джинси з колекції бренду Vetements весна-літо 2024.

Співак Сем Сміт. Фото: Reuters

Марго Роббі позувала перед камерами у пастельно-рожевій сукні від Вів’єн Вествуд з квіткою на стегні, прикріпленою до шлейфу. Вже вочевидь втомлений Раян Гослінг як завжди був в кольоровому костюмі.

Марго Роббі та Раян Ґослінґ. Фото: Reuters

Зіркові гості прем’єри довгоочікуваного фільму також вирішили скористатися можливістю та показали себе в усій красі.

Співачка Гейл. Фото: Reuters

Модель Джордан Данн. Фото: Reuters

Актор Шуті Гатва. Фото: Reuters

Акторка Нікола Кохлан. Фото: Reuters

Модель Леомі Андерсон. Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали, що з нагоди прем'єри фільму "Барбі" бразильський Burger King змінив меню. Також ми розповідали, чому акторка Марго Роббі прийшла на лос-анджелеську кінопрем'єру "Барбі" в чорній сукні.