Барбі в тренажерці: Кім Кардаш'ян "засвітила" спокусливу фігуру у гламурній фотосесії
Зірка реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян" Кім Кардаш’ян порадувала прихильників новою рекламною кампанією. Зірка знялась в образі Барбі у тренажерній залі.
Фото Кім поділилася у своєму Instagram.
Фотосесія у стилі барбікор
На знімках, які опублікувала Кім Кардаш’ян, вона позує у білосніжному купальнику в спортзалі та з енергетиком в руках. Для зйомки красуня вбралася у монокіні від свого бренду Skims, вартістю у 88 доларів. Доповнила образ зірка яскравим макіяжем, пишною зачіскою та босоніжками на високих підборах.
Прихильники скептично прокоментували нову зйомку. Більшість фоловерів відзначили, що дивно дивитися на Кім в спортзалі на підборах, а в те що вона у реальному житті п'є енергетики, мало хто повірить.
Кім відома своїм бізнес-талантом. У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680 мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1,2 мільярди доларів.
Раніше Дженніфер Лопес поптрапила під хвилю критики через свій алкогольний бізнес. За словами прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.
Нагадаємо, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.