Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Барбі в тренажерці: Кім Кардаш'ян "засвітила" спокусливу фігуру у гламурній фотосесії arrow

Барбі в тренажерці: Кім Кардаш'ян "засвітила" спокусливу фігуру у гламурній фотосесії

11 липня 2023 10:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Барбі в тренажерці: Кім Кардаш'ян засвітила спокусливу фігуру у гламурній фотосесії
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян" Кім Кардаш’ян порадувала прихильників новою рекламною кампанією. Зірка знялась в образі Барбі у тренажерній залі.

Фото Кім поділилася у своєму Instagram.

Читайте також:

Фотосесія у стилі барбікор

На знімках, які опублікувала Кім Кардаш’ян, вона позує у білосніжному купальнику в спортзалі та з енергетиком в руках. Для зйомки красуня вбралася у монокіні від свого бренду Skims, вартістю у 88 доларів. Доповнила образ зірка яскравим макіяжем, пишною зачіскою та босоніжками на високих підборах.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

Прихильники скептично прокоментували нову зйомку. Більшість фоловерів відзначили, що дивно дивитися на Кім в спортзалі на підборах, а в те що вона у реальному житті п'є енергетики, мало хто повірить.

Кім відома своїм бізнес-талантом. У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680 мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1,2 мільярди доларів.

Раніше Дженніфер Лопес поптрапила під хвилю критики через свій алкогольний бізнес. За словами прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

Нагадаємо, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

16:10 Що відомо про нову жінку Олександра Пономарьова: невже це Марія Яремчук?

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Новина з відео

07:15 Щоб росли великі соковиті грона: як обрізати виноград влітку

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз