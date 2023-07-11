Барбі в тренажерці: Кім Кардаш'ян "засвітила" спокусливу фігуру у гламурній фотосесії

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян" Кім Кардаш’ян порадувала прихильників новою рекламною кампанією. Зірка знялась в образі Барбі у тренажерній залі.

Фото Кім поділилася у своєму Instagram.

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На знімках, які опублікувала Кім Кардаш’ян, вона позує у білосніжному купальнику в спортзалі та з енергетиком в руках. Для зйомки красуня вбралася у монокіні від свого бренду Skims, вартістю у 88 доларів. Доповнила образ зірка яскравим макіяжем, пишною зачіскою та босоніжками на високих підборах.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Прихильники скептично прокоментували нову зйомку. Більшість фоловерів відзначили, що дивно дивитися на Кім в спортзалі на підборах, а в те що вона у реальному житті п'є енергетики, мало хто повірить.

Кім відома своїм бізнес-талантом. У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680 мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1,2 мільярди доларів.

Раніше Дженніфер Лопес поптрапила під хвилю критики через свій алкогольний бізнес. За словами прихильників, сама співачка не вживає алкоголю, але пропонує його пити іншим.

Нагадаємо, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.