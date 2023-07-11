Барби в тренажерке: Ким Кардашьян зажгла соблазнительную фигуру в гламурной фотосессии

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу "Семья Кардашьян" Ким Кардашьян порадовала поклонников новой рекламной кампанией. Звезда снялась в образе Барби в тренажерном зале.

Фото Ким поделилась в своем Instagram.

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На снимках, опубликованных Ким Кардашьян, она позирует в белоснежном купальнике в спортзале и с энергетиком в руках. Для съемки красавица надела монокини от своего бренда Skims, стоимостью 88 долларов. Дополнила образ ярким макияжем, пышной прической и босоножками на высоком каблуке.

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Поклонники скептически прокомментировали новую съемку. Большинство фолловеров отметили, что странно смотреть на Ким в спортзале на каблуках, а в то, что она в реальной жизни пьет энергетики, мало кто поверит.

Ким известна своим бизнес-талантом. В 2023 году сестра Ким Кардашьян Кайли заняла 38 место в рейтинге самых богатых женщин, имея 680 миллионов долларов. Ким опередила младшую сестру, поднявшись на 21 место с состоянием в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее Дженнифер Лопес попала под волну критики из-за своего алкогольного бизнеса. По словам поклонников, сама певица не употребляет алкоголь, но предлагает его пить другим.

Напомним, бизнесвумен, звезда реалити-шоу Кайли Дженнер окончательно разбежалась с отцом своих детей, Тревисом Скоттом. Пара больше не будет пытаться спасти свои отношения.