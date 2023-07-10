Наче принцеса: Кім Кардаш'ян вразила казковою сукнею від Dolce & Gabbana

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу "Родина Кардаш'ян" Кім Кардаш’ян приголомшила черговим вибором вбрання. Цього разу красуня вбралася у сукню в стилі принцеси.

Фото Кім поділилася у своєму Instagram.

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Засновниця бренду SKIMS завітала на показ Dolce & Gabbana у пишній сукні бренду. Красуня позувала фотографам у діамантах та з яскравим макіяжем.

Кім Кардаш’ян давно товаришує з Доменіко Дольче і Стефано Габана. До речі, бренд став причиною її гучної сварки з сестрою Кортні. Та звинувати Кім у копіюванні її весільного образу. На що Кім відповіла, що Кортні в неї "вкрала" місце проведення весілля та співака, який розважав гостей. Мова йде про Італію, де обидві сестри зіграли весілля, та Андреа Бочеллі, який співав для обох жінок.

Нещодавно стало відомо, що одна з зіркових красунь з родини Крадаш’ян, Кортні, змінила прізвище. Жінка взяла прізвище свого чоловіка Тревіса Баркера. Раніше Кортні зізналася, що готова розірвати зв’язки з родиною заради свого власного шоу. Друзі жінки сказали, що вона хоче у новому проєкті бути головною зіркою і не залучати своїх відомих сестер.

Нагадаємо, бізнесвумен, зірка реаліті-шоу Кайлі Дженнер остаточно розбіглася з батьком своїх дітей, Тревісом Скотом. Пара більше не намагатиметься врятувати свої стосунки.

Раніше стало відомо, що у 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи 680 мільйонів доларів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у 1,2 мільярди доларів.