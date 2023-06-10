Барби Даша Квиткова поразила кукольной фотосессией

Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/?hl=ru

Экс-жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

Фото Даша выложила на своей странице в Instagram.

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Даша Квиткова, недавно вернувшаяся из Америки, продолжает примерять яркие образы в фотосессии. На этот раз блоггер позировала в розовом наряде и украшениях.

"Девочка Барби", — лаконично прокомментировала Даша фотосессию.

Поклонники Квитковой засыпали ее комплиментами, но некоторые отметили, что такие веселые фотосессии неуместны во время войны.

Даша не всегда появляется в таких игривых образах. Квиткова не скрывает, что порой не может сдержать слез, но, по ее мнению, плакать полезно.

Ранее актриса Марго Робби накануне выхода картины о кукле Барби украсила обложку модного издания. Фотосессия получилась гламурной, а интервью откровенным.

Напомним, блогер Даша Квиткова не теряла времени в США. Звезда позировала в романтической фотосессии в Нью-Йорке.