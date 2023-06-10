Барби Даша Квиткова поразила кукольной фотосессией

Барби со стальным прессом: Даша Квиткова поразила кукольной фотосессией
Экс-жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.
Фото Даша выложила на своей странице в Instagram.
Даша Квиткова, недавно вернувшаяся из Америки, продолжает примерять яркие образы в фотосессии. На этот раз блоггер позировала в розовом наряде и украшениях.
"Девочка Барби", — лаконично прокомментировала Даша фотосессию.
Поклонники Квитковой засыпали ее комплиментами, но некоторые отметили, что такие веселые фотосессии неуместны во время войны.
Даша не всегда появляется в таких игривых образах. Квиткова не скрывает, что порой не может сдержать слез, но, по ее мнению, плакать полезно.
Ранее актриса Марго Робби накануне выхода картины о кукле Барби украсила обложку модного издания. Фотосессия получилась гламурной, а интервью откровенным.
Напомним, блогер Даша Квиткова не теряла времени в США. Звезда позировала в романтической фотосессии в Нью-Йорке.