Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Барби со стальным прессом: Даша Квиткова поразила кукольной фотосессией arrow

Барби со стальным прессом: Даша Квиткова поразила кукольной фотосессией

10 июня 2023 17:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Барби Даша Квиткова поразила кукольной фотосессией
Даша Квиткова. Фото: instagram.com/kvittkova/?hl=ru
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Экс-жена ведущего Никиты Добрынина, блогер Даша Квиткова устроила яркую фотосессию. Девушка на волне популярности фильма о Барби снялась в кукольном образе, демонстрируя стальной пресс.

Фото Даша выложила на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Даша Квиткова, недавно вернувшаяся из Америки, продолжает примерять яркие образы в фотосессии. На этот раз блоггер позировала в розовом наряде и украшениях.

 

 

"Девочка Барби", — лаконично прокомментировала Даша фотосессию.

Поклонники Квитковой засыпали ее комплиментами, но некоторые отметили, что такие веселые фотосессии неуместны во время войны.

Даша не всегда появляется в таких игривых образах. Квиткова не скрывает, что порой не может сдержать слез, но, по ее мнению, плакать полезно.

Ранее актриса Марго Робби накануне выхода картины о кукле Барби украсила обложку модного издания. Фотосессия получилась гламурной, а интервью откровенным.

Напомним, блогер Даша Квиткова не теряла времени в США. Звезда позировала в романтической фотосессии в Нью-Йорке.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Новость с фото

16:44 Иранская модель посетила Каннский кинофестиваль в "платье-виселице"

09:17 Малиновский вернется в Италию: какой клуб ждет украинца

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас