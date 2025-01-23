Макс Барских временно прекращает концертную деятельность - что известно

Макс Барских. Фото: instagram.com/max_barskih

Певец Макс Барских неожиданно объявил о паузе в своей концертной деятельности. Сейчас исполнитель сосредоточился на других важных для своего творчества направлениях.

Об этом артист сказал в комментарии "ЖВЛ".

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За прошлый год певец дал немало концертов, но теперь он хочет сосредоточиться на другом. По словам Макса, он принял решение приостановить гастрольную деятельность ради того, чтобы более углубленно поработать над творческим замыслом, который давно откладывал.

В частности, совсем скоро поклонников Барских ждут новые сюрпризы и англоязычные треки.

"Надеюсь расширить горизонт. Работаю над новым англоязычным альбомом, начало которого вы сможете услышать весной. Над ним я работал очень давно, даже еще до войны, потом поставил его на паузу и занялся украиноязычными песнями, а также переводами. И сейчас я наконец-то возвращаюсь к работе, и там будет много сюрпризов", — сказал артист.

Кроме того, как говорит Макс, в его жизни произошло немало изменений за время полномасштабной войны. Певец начал больше верить в собственные силы и изменил приоритеты.

"Произошло много изменений в себе. Начал ценить маленькие мелкие моменты: семью, друзей, людей вокруг. Я думаю, что это самая главная трансформация. Я также начал больше верить в себя и стараться работать всегда", — сказал Барских.

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