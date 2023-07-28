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Віра Брежнєва показала зворушливе відео повернення до Києва

28 липня 2023 09:16
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Віра Брежнєва показала зворушливе відео повернення до Києва
Співачка Віра Брежнєва. Фото: Instagram
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва (Кіперман), яка після початку повномасштабної війни взяла новий сценічний псевдонім VERA, повернулась до Києва. 

Відповідне відео вона опублікувала у своїх соцмережах. 

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Як і більшість українців та іноземців, які приїжджають до Києва, 40-річна Брежнєва скористалась послугами Укрзалізниці. На платформі її зустрічали друзі, серед яких був і відомий дизайнер Іван Фролов. Він часто створює образи для співачки, а його послугами користуються багато суперзірок, такі як, наприклад, Бейонсе. 

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", — лаконічно підписала відео Віра. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Також співачка, яка після початку повномасштабної війни активно займається волонтерством, і живе в Італії та до цього в Польщі, показала фото з прогулянки Києвом. Віра зробила акцент на столичний мурал з символічним написом. До України Брежнєва приїхала без свого чоловіка, композитора та продюсера Костянтина Меладзе. 

Співачка Віра Брежнєва в Києві. Скриншот: Instagram/ververa​​​

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв. Також ми розповідали, що співачку позбавили посвідки на проживання в Росії.

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