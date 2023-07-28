Віра Брежнєва показала зворушливе відео повернення до Києва

Співачка Віра Брежнєва. Фото: Instagram

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва (Кіперман), яка після початку повномасштабної війни взяла новий сценічний псевдонім VERA, повернулась до Києва.

Відповідне відео вона опублікувала у своїх соцмережах.

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Як і більшість українців та іноземців, які приїжджають до Києва, 40-річна Брежнєва скористалась послугами Укрзалізниці. На платформі її зустрічали друзі, серед яких був і відомий дизайнер Іван Фролов. Він часто створює образи для співачки, а його послугами користуються багато суперзірок, такі як, наприклад, Бейонсе.

"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", — лаконічно підписала відео Віра.

Також співачка, яка після початку повномасштабної війни активно займається волонтерством, і живе в Італії та до цього в Польщі, показала фото з прогулянки Києвом. Віра зробила акцент на столичний мурал з символічним написом. До України Брежнєва приїхала без свого чоловіка, композитора та продюсера Костянтина Меладзе.

Співачка Віра Брежнєва в Києві. Скриншот: Instagram/ververa​​​

Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв. Також ми розповідали, що співачку позбавили посвідки на проживання в Росії.