Віра Брежнєва показала зворушливе відео повернення до Києва
Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка Віра Брежнєва (Кіперман), яка після початку повномасштабної війни взяла новий сценічний псевдонім VERA, повернулась до Києва.
Відповідне відео вона опублікувала у своїх соцмережах.
Зіркове повернення в столицю
Як і більшість українців та іноземців, які приїжджають до Києва, 40-річна Брежнєва скористалась послугами Укрзалізниці. На платформі її зустрічали друзі, серед яких був і відомий дизайнер Іван Фролов. Він часто створює образи для співачки, а його послугами користуються багато суперзірок, такі як, наприклад, Бейонсе.
"Мій сонячний Київ. Мої чудові друзі. Моя найочікуваніша подорож", — лаконічно підписала відео Віра.
Також співачка, яка після початку повномасштабної війни активно займається волонтерством, і живе в Італії та до цього в Польщі, показала фото з прогулянки Києвом. Віра зробила акцент на столичний мурал з символічним написом. До України Брежнєва приїхала без свого чоловіка, композитора та продюсера Костянтина Меладзе.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Віра Брежнєва стала жертвою шахраїв. Також ми розповідали, що співачку позбавили посвідки на проживання в Росії.